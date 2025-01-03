Военный парад пройдет в Астане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал большое интервью газете "Ана тiлi", в котором поделился планами на празднование юбилея победы в ВОВ, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По словам Токаева, чествование 80-летия Великой Победы займет видное место в государственной повестке нынешнего года.

"Казахстанцы внесли значительную лепту в разгром нацизма. Наши отцы и деды героически воевали на всех фронтах, Казахстан к тому же стал надежным тылом, сыграл важную роль в снабжении армии вооружением, промышленными товарами и продовольствием", – напомнил президент.

Он также отметил, что некоторые инициативы, касающиеся празднования юбилея победы, уже предприняты: трем степеням ордена «Айбын» присвоены имена наших героев: Сагадата Нурмагамбетова, Бауыржана Момышулы и Рахимжана Кошкарбаева. 604-я авиационная база Сил воздушной обороны Казахстана стала носить имя легендарного летчика, дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского. Обязательно вспомним подвиги Алии Молдагуловой, Маншук Маметовой, Хиуаз Доспановой.

"План празднования юбилея Победы достаточно насыщенный. Центральным событием станет военный парад в Астане. Будем чествовать ветеранов и тружеников тыла, ни один из них не останется без внимания. Будут организованы концерты и выставки, сняты документальные фильмы и телепрограммы, изданы исторические книги и фотоальбомы, продолжится исследовательская работа по увековечению памяти наших воинов.

В календарь торжеств войдут и события, приуроченные к предстоящему 115-летию Бауыржана Момышулы, 110-летию Малика Габдуллина и 100-летию Алии Молдагуловой.

Уверен, юбилейный День Победы по-особому отзовется в сердцах всех казахстанцев, ведь нет ни одной семьи, которую бы не затронули трагические события той войны. Наш общий долг – помнить имена павших, чтить героев, беречь мир и спокойствие на нашей земле", – заключил Токаев.

Прочитать большое интервью главы государства, которое он назвал специальным обращением к казахстанцам, можно здесь.

Напомним, последние несколько лет в Казахстане не проводились военные парады в честь Дня Победы и Дня защитника Отечества. В Министерстве обороны объясняли это экономией бюджетных средств.

Стоит отметить, что в последний раз мощь казахстанской армии показывали в 2018 году. В 2019 году проведение парада заменили масштабными учениями "Айбалта 2019", которые прошли на полигоне "Каратал". В них приняли участие более 8 тыс. военнослужащих, полторы тысячи единиц наземной и более полусотни единиц воздушной техники.