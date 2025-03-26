Токаев подписал указ о единой юбилейной медали к 80-летию Победы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении единой юбилейной медали «Ұлы Отан соғысындағы Жеңіске 80 жыл» («80 лет Победы в Великой Отечественной войне»), передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В ознаменование 80-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, отдавая дань глубокого уважения подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны и тружеников тыла, президент постановил:

Учредить единую юбилейную медаль «Ұлы Отан соғысындағы Жеңіске 80 жыл». Утвердить:

Правила награждения единой юбилейной медалью «Ұлы Отан соғысындағы Жеңіске 80 жыл» (далее – Правила);

описание единой юбилейной медали «Ұлы Отан соғысындағы Жеңіске 80 жыл».

Наградить единой юбилейной медалью «Ұлы Отан соғысындағы Жеңіске 80 жыл» ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и иных лиц в соответствии с правилами.

Указ вводится в действие со дня его официального опубликования.

Как уточняется, основанием для разработки указа президента РК «О единой юбилейной медали «Ұлы Отан соғысындағы Жеңіске 80 жыл» является решение Совета глав государств Содружества Независимых Государств от 10 июня 2024 года «Об учреждении единой юбилейной медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов».

Юбилейной медалью награждаются:

участники Великой Отечественной войны, а именно военнослужащие, проходившие службу в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии и флота в период Великой Отечественной войны, партизаны и подпольщики Великой Отечественной войны; лица с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период Великой Отечественной войны, а именно военнослужащие действующей армии и флота, партизаны и подпольщики Великой Отечественной войны, а также рабочие и служащие, которым инвалидность установлена вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период Великой Отечественной войны на фронте, в районе военных действий, на прифронтовых участках железных дорог, сооружениях оборонительных рубежей, военно-морских баз и аэродромов; военнослужащие, а также лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел и государственной безопасности бывшего Союза ССР, проходившие в период Великой Отечественной войны службу в городах, участие в обороне которых засчитывалось до 1 января 1998 года в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях, установленных для военнослужащих частей действующей армии; лица вольнонаемного состава Советской Армии, Военно-Морского Флота, войск и органов внутренних дел и государственной безопасности бывшего Союза ССР, занимавшие штатные должности в воинских частях, штабах, учреждениях, входивших в состав действующей армии в период Великой Отечественной войны, либо находившиеся в соответствующие периоды в городах, участие в обороне которых засчитывалось до 1 января 1998 года в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях, установленных для военнослужащих частей действующей армии; лица, принимавшие участие в боевых действиях против фашистской Германии и ее союзников в годы Второй мировой войны на территории зарубежных стран в составе партизанских отрядов, подпольных групп и других антифашистских формирований; граждане, работавшие в период блокады в городе Ленинграде на предприятиях, в учреждениях и организациях города и награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Житель блокадного Ленинграда»; несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны; лица начальствующего и рядового состава органов государственной безопасности бывшего Союза ССР и органов внутренних дел, которым инвалидность установлена вследствие ранения, контузии, увечья, полученных при исполнении служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте или выполнением служебных обязанностей в государствах, в которых велись боевые действия; лица, награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны; лица, проработавшие (прослужившие) в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев и не награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны; супруга (супруг) умершего лица с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период Великой Отечественной войны, а также супруга (супруг) умершего участника Великой Отечественной войны, партизана, подпольщика, гражданина, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», признававшихся лицами с инвалидностью в результате общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением противоправных), которые не вступали в повторный брак; не вступившие в повторный брак вдовы воинов, погибших (умерших, пропавших без вести) в Великой Отечественной войне.

Составление и утверждение списков лиц, награждаемых юбилейной медалью (далее – списки), производятся в следующем порядке:

списки составляются местными органами военного управления областей, городов республиканского значения, столицы; списки подписываются должностными лицами, ответственными за их составление, и утверждаются руководителями местных органов военного управления областей, городов республиканского значения, столицы в срок до 15 апреля 2025 года; утвержденные списки передаются в местные исполнительные органы Республики Казахстан в срок до 20 апреля 2025 года.

Вручение юбилейной медали производится местными исполнительными органами Казахстана от имени и по поручению президента Казахстана в срок не позднее шести месяцев со дня утверждения списков. Юбилейная медаль вручается по месту включения награждаемых лиц в список.

Вместе с юбилейной медалью награждаемому лицу вручается удостоверение к медали.

Напомним, в октябре 2024 года Касым-Жомарт Токаев высказался о праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. По его словам, юбилей объединяет все народы СНГ, символизируя торжество идей свободы и справедливости.

"Мы всегда должны помнить беспримерный в истории человечества подвиг наших отцов и матерей, всех ветеранов войны и тружеников тыла", - заявил тогда президент.

В январе Минтруда сообщило какую сумму в этом году выплатят ветеранам ВОВ.

Позже в Минобороны рассказали, как пройдет парад в честь 80-летия Победы в ВОВ в Астане. Как отметили в ведомстве, на проведение военного парада в Астане будет потрачено около 2,5 млрд тенге - это расходы на топливо, запчасти, на передвижение войск, пошив формы, командировочные расходы и т.д.