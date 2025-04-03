Глава российского МИДа Сергей Лавров прилетит в Алматы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в заседании глав МИД СНГ в Алматы 11 апреля, передает NUR.KZ со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.

В ходе встречи особое внимание будет уделено подготовке к празднованию 80-летия Победы, а также культурно-гуманитарному сотрудничеству в рамках объединения и укрепления пограничной безопасности.

Напомним, осенью прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова, прибывшего в Астану с рабочим визитом.

Приветствуя главу внешнеполитического ведомства России, Касым-Жомарт Токаев отметил динамичное развитие двустороннего сотрудничества в духе дружбы, добрососедства и стратегического партнерства. Как было подчеркнуто, этому во многом способствуют регулярный политический диалог на высшем уровне, а также слаженная работа правительств и парламентов двух стран.

До этого Токаев и Лавров виделись в мае прошлого года. Тогда глава российского МИД прибыл в Астану для участия в заседании Совета министров иностранных дел государств - членов ШОС.