Глава российского МИДа Сергей Лавров прилетит в Алматы
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в заседании глав МИД СНГ в Алматы 11 апреля, передает NUR.KZ со ссылкой на ТАСС.
Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.
В ходе встречи особое внимание будет уделено подготовке к празднованию 80-летия Победы, а также культурно-гуманитарному сотрудничеству в рамках объединения и укрепления пограничной безопасности.
Напомним, осенью прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова, прибывшего в Астану с рабочим визитом.
Приветствуя главу внешнеполитического ведомства России, Касым-Жомарт Токаев отметил динамичное развитие двустороннего сотрудничества в духе дружбы, добрососедства и стратегического партнерства. Как было подчеркнуто, этому во многом способствуют регулярный политический диалог на высшем уровне, а также слаженная работа правительств и парламентов двух стран.
До этого Токаев и Лавров виделись в мае прошлого года. Тогда глава российского МИД прибыл в Астану для участия в заседании Совета министров иностранных дел государств - членов ШОС.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2232837-glava-rossiyskogo-mida-sergey-lavrov-priletit-v-almaty/