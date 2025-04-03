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С еще одним важным гостем из Европы встретился Токаев в Самарканде

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Касым-Жомарт Токаев и Одиль Рено-Бассо
Касым-Жомарт Токаев и Одиль Рено-Бассо. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Встреча была посвящена обсуждению сотрудничества в различных секторах экономики.

В 2024 году правительство Казахстана и ЕБРР достигли договоренностей о финансировании 25 проектов, инвестиции в которые достигнут 935 млн долларов.

Одиль Рено-Бассо представила президенту Казахстана обновленную информацию о ходе реализации программы "зеленого" перехода, в которую ЕБРР планирует инвестировать 2 миллиарда евро.

Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность президенту ЕБРР за содействие в развитии банковского сектора Казахстана.

Собеседники также обменялись мнениями о глобальных тенденциях в финансовой сфере.

Напомним, 1 апреля стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Шавката Мирзиеева с рабочим визитом посетит Узбекистан 3-4 апреля.

Сегодня в аэропорту главу нашего государства встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

После этого стало известно, что сегодня Касым-Жомарт Токаев проведет в Самарканде встречи с рядом европейских политиков.

На текущий момент на саммите "Центральная Азия - Европейский Союз" в Самарканде Касым-Жомарт Токаев уже провел встречу с президентом Европейского Совета Антониу Коштой.

Помимо этого он провел переговоры с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2232980-s-eshche-odnim-vazhnym-gostem-iz-evropy-vstretilsya-tokaev-v-samarkande/