С еще одним важным гостем из Европы встретился Токаев в Самарканде
Опубликовано:
Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Встреча была посвящена обсуждению сотрудничества в различных секторах экономики.
В 2024 году правительство Казахстана и ЕБРР достигли договоренностей о финансировании 25 проектов, инвестиции в которые достигнут 935 млн долларов.
Одиль Рено-Бассо представила президенту Казахстана обновленную информацию о ходе реализации программы "зеленого" перехода, в которую ЕБРР планирует инвестировать 2 миллиарда евро.
Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность президенту ЕБРР за содействие в развитии банковского сектора Казахстана.
Собеседники также обменялись мнениями о глобальных тенденциях в финансовой сфере.
Напомним, 1 апреля стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Шавката Мирзиеева с рабочим визитом посетит Узбекистан 3-4 апреля.
Сегодня в аэропорту главу нашего государства встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.
После этого стало известно, что сегодня Касым-Жомарт Токаев проведет в Самарканде встречи с рядом европейских политиков.
На текущий момент на саммите "Центральная Азия - Европейский Союз" в Самарканде Касым-Жомарт Токаев уже провел встречу с президентом Европейского Совета Антониу Коштой.
Помимо этого он провел переговоры с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2232980-s-eshche-odnim-vazhnym-gostem-iz-evropy-vstretilsya-tokaev-v-samarkande/