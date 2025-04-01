Политика

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Кто из мировых лидеров поздравил Токаева с Ораза айт, рассказали в Акорде

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Телеграммы поздравления продолжают поступать в адрес главы государства Касым-Жомарт Токаева по случаю праздника Ораза айт, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

На имя Президента поступают поздравительные телеграммы от глав иностранных государств и международных организаций.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в своем поздравлении подчеркнул, что Ораза айт имеет особое значение для всего мусульманского мира. Он также высоко оценил итоги неформальной встречи с президентом Казахстана в Алматы.

"Уверен, что встреча в прекрасном городе Алматы еще больше укрепит наши отношения, основанные на узах вечной дружбы, добрососедства, стратегического партнерства и союзничества", - написал Шавкат Мирзиеев.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров написал, что праздник Ораза айт принесет всем мусульманам радость, мир и гармонию.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил уверенность в том, что ценности Ораза айта будут способствовать развитию дружбы и многогранного сотрудничества между двумя странами.

"Традиции, обычаи и высокие духовные идеалы этого славного праздника наставляют наши народы на путь чистоты, доброты и взаимной поддержки", – написал он.

Наилучшие пожелания также направили президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

"Уверен, что праздник, прославляющий благородные качества человечества, и впредь будет способствовать развитию двусторонних отношений и укреплению дружбы", - отмечается в телеграмме Сердара Бердымухамедова.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своей телеграмме выразил уверенность в том, что священный праздник Ораза айт принесет мир и благополучие всему человечеству, а солидарность и единство братских народов будут и дальше укрепляться.

Главу государства также поздравили президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян, вице-президент, премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, вице-президент, заместитель премьер-министра ОАЭ шейх Мансур бен Заид Аль Нахаян, король Иордании Абдалла II бен аль-Хусейн, Эмир Кувейта шейх Мишааль аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабах, наследный принц Кувейта Сабах Халид аль-Хамад ас-Сабах, султан Омана Хайсам бен Тарик, король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Палестины Махмуд Аббас, президент Сомали Хасан Шейх Мохамуд, премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг, председатель президентского совета Ливии Мухаммад Юнис аль-Манфи, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, Раис Татарстана Рустам Минниханов, генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Хиссейн Брахим Таха, генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гаис, генеральный директор ИСЕСКО Салим бен Мухаммад аль-Малик и другие.

Напомним, что 30 марта мусульмане начали отмечать праздник Ораза-айт. В воскресенье глава государства поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт. Касым-Жомарт Токаев пожелал счастья и благополучия.

30 марта состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Президенты Казахстана и Турции обменялись поздравлениями по случаю праздника Ораза айт, пожелав народам двух братских стран мира, благоденствия и процветания.

В тот же день президент Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обменялись поздравлениями с Ораза айт и обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2232245-kto-iz-mirovyh-liderov-pozdravil-tokaeva-s-oraza-ayt-rasskazali-v-akorde/