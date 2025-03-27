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Стало известно расписание Ораза айт намаза в регионах Казахстана

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Мусульмане читают намаз в мечети
Мечеть. Иллюстративное фото: Mehmet Eser/Anadolu Agency via Getty Images

В Казахстане мусульмане Ораза айт будут отмечать 30 марта. Духовное управление мусульман разместило расписание намаза в городах Казахстана, передает NUR.KZ.

Расписание Ораза айт намаза опубликовано на официальном сайте Духовного управления мусульман.

В воскресенье, 30 марта, начинается праздник Ораза айт. Время Ораза айт намаза разнится в зависимости от региона страны.

Так, в Астане, Алматы и Шымкенте утренняя молитва начнется в 07:00. В Атырау и Мангистау, к примеру, в 08:00. В СКО, Костанайской области, Актобе и в Кызылординской области время праздничной молитвы - 07:30.

Ораза айт намаз
Ораза айт намаз. Фото: muftyat.kz

В начале февраля сообщалось, что Духовное управление мусульман Казахстана объявило, что в 2025 году месяц Рамазан - время священного поста и духовного очищения - в стране начнется 1 марта.

Позже стало известно, что в этом году сумма фитр-садака составит 655 тенге. Также ДУМК опубликовало расписание оразы.

Добавим, что Рамазан - великий праздник мусульман, один из пяти столпов ислама. Он должен укрепить веру, помочь преодолеть слабость духа. Пост дает правоверным возможность достичь духовного очищения и преодолеть плотские страсти через воздержание.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2231016-stalo-izvestno-raspisanie-oraza-ayt-namaza-v-regionah-kazahstana/