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Токаев поговорил по телефону с президентом Турции Эрдоганом

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Токаев и Эрдоган
Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Акорда

Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает NUR.KZ со ссылкой на Телеграм-канал Акорды.

Президенты Казахстана и Турции обменялись поздравлениями по случаю праздника Ораза айт, пожелав народам двух братских стран мира, благоденствия и процветания.

Собеседники подтвердили твердый настрой на дальнейшее укрепление казахско-турецкого стратегического партнерства.

Подчеркнута важность поддержания активного политического диалога на высшем уровне, который способствует продвижению двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Наряду с этим, отметив важность продолжения тесного взаимодействия в многостороннем формате, главы государств обсудили график предстоящих встреч в рамках международных организаций.

Напомним, в последний раз глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в конце февраля этого года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2231604-tokaev-pogovoril-po-telefonu-s-prezidentom-turcii-erdoganom/