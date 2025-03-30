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Токаев поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт. Глава государства пожелал счастья и благополучия, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Уважаемые соотечественники!

Поздравляю вас с праздником Ораза айт!

Этот священный праздник, превозносящий согласие и дружелюбие, добро и созидание, имеет особое значение для всех мусульман.

В этот день верующие, которые весь месяц Рамазан стремились к нравственному росту и духовному очищению, собираются за щедрым дастарханом, приглашают гостей. Люди высказывают друг другу теплые пожелания, проявляют заботу и милосердие, помогая нуждающимся. Благодаря этому в нашем обществе укореняются высокие гуманистические идеалы.

Праздник Ораза айт глубоко созвучен исконным ценностям нашего народа. И наша религия, и наши традиции призывают граждан к единству, солидарности и взаимному уважению. Убежден, что, следуя этим принципам, мы достигнем цели по построению Справедливого, Безопасного, Чистого и Сильного Казахстана!

Желаю всем счастья и благополучия!

Айт қабыл болсын!" - говорится в тексте поздравления, опубликованном в Телеграм-канале Акорды.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2231561-tokaev-pozdravil-kazahstancev-s-prazdnikom-oraza-ayt/