Токаев переговорил с премьер-министром Пакистана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В ходе разговора, состоявшегося по инициативе пакистанской стороны, президент Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Шахбаз Шариф обменялись поздравлениями по случаю праздника Курбан айт.

Во время беседы стороны уделили особое внимание перспективным направлениям двусторонних отношений.

Глава нашего государства отметил большой потенциал экономической кооперации, который становится движущей силой многогранного сотрудничества двух стран.

Кроме того, были обсуждены вопросы взаимодействия Казахстана и Пакистана в рамках международных организаций, в том числе повестка предстоящего саммита ШОС в Астане.

Также напомним, в начале марта Касым-Жомарт Токаев направлял телеграмму Асифу Али Зардари, поздравляя его с переизбранием на пост президента Пакистана.

Чуть раньше на пост премьер-министра был избран Шахбаз Шариф. При этом, как пишет ТАСС, впервые он занял эту должность еще в апреле 2022 года.

При этом в октябре 2022 года Касым-Жомарт Токаев и Шахбаз Шариф проводили личную встречу. Тогда политики обсуждали перспективы казахско-пакистанского сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах.