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Строительство АЭС в Казахстане: прошли переговоры с поставщиком из Кореи

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АЭС
АЭС. Иллюстративное фото: Stefano Guidi / Getty Images

Сегодня прошли переговоры с потенциальным поставщиком ядерных технологий по строительству АЭС из Южной Кореи, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Агентства по атомной энергии.

Как сообщили в пресс-службе, казахстанская сторона провела переговоры с корейской компанией KHNP (Korea Hydro & Nuclear Power). Отмечается, что стороны обсудили перспективы сотрудничества в атомной энергетике, подготовку кадров, локализацию и реализацию совместных проектов.

"Глава Агентства РК по атомной энергии Алмасадам Саткалиев отметил опыт KHNP в проектировании, строительстве и эксплуатации современных реакторов, подчеркнув важность открытого и конкурентного диалога с международными партнерами.

Генеральный директор KHNP Чухо Уанг выразил заинтересованность в расширении сотрудничества и готовность предложить и предложил опыт Республики Кореи для реализации проектов в Казахстане", - сказано в сообщении.

В Агентстве добавили, что встреча стала завершающим этапом переговоров с потенциальными поставщиками ядерных технологий по проекту строительства АЭС.

Переговоры по АЭС с представителями Кореи
Переговоры по АЭС с представителями Кореи. Фото: пресс-служба Агентства по атомной энергетике РК

Напомним, 18 марта этого года президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан", согласно которому в Казахстане создано Агентство по атомной энергии.

В тот же день стало известно, что президент назначил экс-главу Минэнерго Алмасадама Саткалиева председателем Агентства Республики Казахстан по атомной энергии.

Напомним, в феврале этого года стало известно, какие компании вошли в "шорт-лист" в качестве потенциальных поставщиков реакторной технологии для первой АЭС в Казахстане.

Отмечалось, что в качестве потенциальных поставщиков рассматриваются компании "CNNC" (КНР, реактор HPR-1000), ГК "Росатом" (РФ, реактор ВВЭР-1200), "KHNP" (Южная Корея, реакторы APR-1000, APR-1400) и "EDF" (Франция, реактор EPR1200).

Кроме того, в прошлом месяце в Казахстане утвердили место строительства первой АЭС - согласно постановлению правительства первую в стране атомную электростанцию построят в Жамбылском районе Алматинской области.

Напомним, в конце января президент Касым-Жомарт Токаев поручил ускорить строительство первой АЭС в Казахстане, а также определить место для второй АЭС. А 14 марта Токаев заявил, что в Казахстане необходимо построить не одну, а сразу три АЭС.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2230773-stroitelstvo-aes-v-kazahstane-proshli-peregovory-s-postavshchikom-iz-korei/