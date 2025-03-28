Казахстанцам упростят получение шенгенской визы: Токаев встретился с Верховным представителем ЕС Каей Каллас

Касым-Жомарт Токаев встретился с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности - вице-президентом Европейской Комиссии Каей Каллас, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с Верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности - вице-президентом Европейской Комиссии Каей Каллас.

В ходе беседы были обсуждены перспективы всестороннего сотрудничества между Казахстаном и Европейским Союзом.

Особое внимание уделено расширению торгово-экономического партнерства в приоритетных областях, таких как энергетика, промышленность, цифровизация, а также реализация крупных инфраструктурных проектов, направленных на развитие Транскаспийского транспортного коридора.

Как подчеркнула Кая Каллас, то, что Казахстан первым из стран региона подписал Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Европейским Союзом, служит подтверждением высокого уровня развития двусторонних отношений. Она заявила о начале процедуры по заключению соглашения об упрощении порядка выдачи виз между Европейской Комиссией и Казахстаном.

Глава государства подчеркнул, что в Казахстане воспринимают данную новость очень позитивно, поскольку этот шаг открывает широкие возможности для укрепления межличностных контактов и деловых связей с европейскими государствами.

Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.

Касым-Жомарт Токаев отметил особую важность проявления сдержанности и ответственности в оценке происходящих в мире сложных событий с учетом нарастающей глобальной нестабильности. По его словам, Казахстан неизменно придерживается позиции поиска решений всех острых международных проблем и конфликтов путем дипломатических переговоров.

На встрече также были рассмотрены вопросы взаимодействия в формате "Центральная Азия - ЕС".

Недавно премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов встречался с Временным поверенным в делах Представительства ЕС Йоханнесом Бауром, где озвучил предложение по упрощению получения шенгена для казахстанских бизнесменов.

Летом мы писали, что стоимость оформления краткосрочной шенгенской визы типа С выросла на 12% для взрослых и детей от 6 лет, согласно принятому ранее Еврокомиссией решению.

Напомним, в октябре 2023 года официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров высказался о возможности облегчения европейской стороной визового режима для казахстанцев. По его словам, была достигнута договоренность, что европейская сторона будет облегчать казахстанцам получение визы.

Позже в декабре в МИД рассказали подробности об упрощении визового режима Казахстана с ЕС.

В конце января 2024 года замминистра иностранных дел РК обсудил этот вопрос с главой представительства ЕС в РК. Отмечалось, что первостепенными этапами облегчения европейского визового режима является:

введение единого списка документов для подачи на визу;

уменьшение консульских сборов;

сокращение сроков рассмотрения заявок;

увеличение срока действия многократных виз.

Добавим, что согласно информации на сайте SchengenVisaInfo, шенгенская зона представляет собой группу из 29 европейских стран, которые совместно решили убрать паспортный и иммиграционный контроль на своих общих границах. Внутри шенгенской зоны граждане этих 29 европейских стран могут свободно передвигаться как в одной стране.

Страны-члены шенгенской зоны: Австрия, Бельгия, Болгария, Чешская Республика, Хорватия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария.