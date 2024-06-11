Шенген подорожал: сколько будет стоить виза в Европу для казахстанцев

Стоимость оформления краткосрочной шенгенской визы типа С выросла на 12% для взрослых и детей от 6 лет, согласно принятому ранее Еврокомиссией решению. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Решение о повышении стоимости шенгенской визы было принято Еврокомиссией еще в мае 2024 года.

Теперь оно вступило в силу и затрагивает именно визу типа С – для краткосрочного пребывания на территории Европейского Союза (ЕС) не более 90 дней за период в 180 дней. Это одна из самых распространенных виз, которые обычно оформляются для путешествий и краткосрочных рабочих поездок.

Срок действия визы может составить от нескольких дней до нескольких лет. Ее цена теперь выросла на 12%.

Стоит отметить, что существуют и страны, в которые можно попасть без оформления визы.

Сколько будет стоить виза

Теперь с 11 июня 2024 года для получения шенгенской краткосрочной визы казахстанцам в возрасте старше 12 лет придется заплатить 90 евро, что равно 43 374 тенге по актуальному курсу на момент написания материала.

Для детей от шести до 12 лет стоимость составит 45 евро на человека. А для детей младше шестилетнего возраста виза останется бесплатной.

Согласно информации на сайте SchengenVisaInfo, шенгенская зона представляет собой группу из 29 европейских стран, которые совместно решили убрать паспортный и иммиграционный контроль на своих общих границах.

Внутри шенгенской зоны граждане этих 29 европейских стран могут свободно передвигаться как в одной стране.

Страны-члены шенгенской зоны: Австрия, Бельгия, Болгария, Чешская Республика, Хорватия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария.

Напомним, что казахстанцам могут отказать в выдаче шенгена, поэтому важно заранее подготовиться к его оформлению.

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