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Упросить получение шенгена для казахстанских бизнесменов предложил Бектенов представителю ЕС

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Олжас Бектенов
Олжас Бектенов. Фото: пресс-служба премьер-министра

Премьер-министр Олжас Бектенов провел встречу с Временным поверенным в делах Представительства ЕС Йоханнесом Бауром, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство.

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов совместно с Временным поверенным в делах Представительства Европейского Союза Йоханнесом Бауром провел 16-ое заседание диалоговой платформ "Казахстан-Евросоюз" с участием руководителей дипломатических миссий государств-членов ЕС, а также главами ряда ведущих европейских промышленных компаний.

Отмечается, что Евросоюз является важным партнером Казахстана на международной арене. За период с 2005 по 2024 годы общий валовый приток прямых инвестиций из стран Союза в Казахстан составил свыше 200 млрд долларов, это 47,8% от общего объема ПИИ в страну.

"На сегодняшний день Европейский Союз является крупнейшим торговым и инвестиционным партнером Казахстана. На его долю приходится более трети внешней торговли страны и половины привлеченных инвестиций. Взаимный товарооборот между нашими странами в прошлом году вырос на 17% и почти достиг 50 млрд долларов. Мы заинтересованы в дальнейшем расширении и диверсификации поставляемой в Европу товарной номенклатуры", - отметил Олжас Бектенов.

Отмечается, что правительство внедряет цифровые решения в госуправление для дебюрократизации и оптимизации нормативных процедур. Запущена Национальная цифровая инвестиционная платформа, а также порталы minerals.gov.kz и e-qazyna.kz, обеспечивающие прозрачность процессов лицензирования. Совершенствуется законодательная база для приоритетного развития переработки сырья и выпуска готовой продукции с высокой добавленной стоимостью.

Заседание диалоговой платформы "Казахстан – Евросоюз"
Заседание диалоговой платформы "Казахстан – Евросоюз". Фото: пресс-служба премьер-министра

Принимаемые меры нацелены на устранение барьеров для бизнеса, либерализацию экономики.

"Совместно с Казахстаном мы разрабатываем следующую Дорожную карту стратегического партнерства на 2025-2026 годы, уделяя особое внимание конкретным действиям, таким как поддержка цифровизации и управления геоданными", - отметил Йоханнес Баур.

Вместе с тем премьер-министр Олжас Бектенов озвучил главам дипломатических миссий проблемные вопросы, напрямую влияющие на деловую активность отечественного бизнеса, с которыми сталкиваются казахстанские предприниматели. В частности, поднята тема визовых процедур.

"В ходе моей недавней встречи с отечественными предпринимателями поднимался вопрос о сложностях с получением шенгенских виз, особенно в таких странах, как Литва, Германия и Польша. Казахстанские грузоперевозчики сталкиваются с ограниченным количеством слотов в визовых центрах, длительными сроками ожидания - до двух месяцев, а также выдачей краткосрочных виз – до трех месяцев, что существенно осложняет их деятельность.

Дополнительные препятствия создает требование оригиналов бланков разрешений на международные перевозки (прим. - так называемые "дозволы"). Эти ограничения создают дополнительные барьеры для казахстанских компаний и влияют на развитие двусторонних экономических связей с ЕС", - отметил Олжас Бектенов, выразив надежду на конструктивный диалог по упрощению процедур для казахстанских бизнесменов и грузоперевозчиков.

По итогам заседания стороны подтвердили готовность к дальнейшему развитию взаимовыгодного партнерства, укрепление экономических связей и совместную работу над новыми перспективными инициативами.

Летом мы писали, что стоимость оформления краткосрочной шенгенской визы типа С выросла на 12% для взрослых и детей от 6 лет, согласно принятому ранее Еврокомиссией решению.

Напомним, в октябре 2023 года официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров высказался о возможности облегчения европейской стороной визового режима для казахстанцев. По его словам, была достигнута договоренность, что европейская сторона будет облегчать казахстанцам получение визы.

Позже в декабре в МИД рассказали подробности об упрощении визового режима Казахстана с ЕС.

В конце января 2024 года замминистра иностранных дел РК обсудил этот вопрос с главой представительства ЕС в РК. Отмечалось, что первостепенными этапами облегчения европейского визового режима является:

  • введение единого списка документов для подачи на визу;
  • уменьшение консульских сборов;
  • сокращение сроков рассмотрения заявок;
  • увеличение срока действия многократных виз.

Добавим, что согласно информации на сайте SchengenVisaInfo, шенгенская зона представляет собой группу из 29 европейских стран, которые совместно решили убрать паспортный и иммиграционный контроль на своих общих границах. Внутри шенгенской зоны граждане этих 29 европейских стран могут свободно передвигаться как в одной стране.

Страны-члены шенгенской зоны: Австрия, Бельгия, Болгария, Чешская Республика, Хорватия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2224482-bektenov-predlozhil-predstavitelyu-es-uprosit-poluchenie-shengena-dlya-kazahstanskih-predprinimateley/