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Глава МИД Казахстана поговорил по телефону с госсекретарем США Марко Рубио

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Мурат Нуртлеу и Марко Рубио
Мурат Нуртлеу и Марко Рубио. Фото: пресс-служба МИД РК

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу с государственным секретарем США Марко Рубио, передает NUR.KZ со ссылкой на МИД РК.

Как сообщили в пресс-службе министерства, стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития расширенного стратегического партнерства. Отмечается, что Нуртлеу и Рубио уделили особое внимание укреплению политического диалога и экономических связей.

"Также состоялся обмен мнениями по ряду ключевых международных вопросов, включая глобальную безопасность и региональную стабильность.

Главы внешнеполитических ведомств договорились поддерживать регулярные контакты для обеспечения высокой динамики двустороннего сотрудничества", - добавили в пресс-службе МИДа.

Напомним, Марко Рубио стал госсекретарем США после победы Дональда Трампа на президентских выборах. В январе текущего года его кандидатуру утвердили в сенате США.

При этом, еще до этого, Рубио на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам высказался о "рычагах давления" на Казахстан - он выступил за отмену поправки Джексона-Вэника.

Мы писали, что поправка Джексона-Вэника для Казахстана действует до сих пор, хотя наша страна не раз предпринимала попытки отменить ее. Чтобы законопроект об отмене вступил в силу, его должны одобрить сначала в Палате представителей, а затем - в сенате США.

Тогда Рубио заявил, что США уже признали переход Казахстана к рыночной экономике.

"На самом деле они (Казахстан - прим. ред.) принимали министерскую встречу ВТО всего пару лет назад. Так что они выполнили условия. Так что мы будем работать с вами над этим, потому что я думаю, что это важно", - заключил Рубио.

При Джо Байдене госсекретарем США являлся Энтони Бликен. Отметим, что он прилетал в Казахстан с госвизитом в феврале 2023 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2227328-glava-mid-kazahstana-pogovoril-po-telefonu-s-gossekretarem-ssha-marko-rubio/