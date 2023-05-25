США хотят отменить в отношении Казахстана поправку, действующую со времен СССР

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Американские конгрессмены представили законопроект, отменяющий поправку "Джексона – Вэника" и нацеленный на налаживание торговых отношений с Казахстаном, передает телеканал "Хабар 24".

Как поясняет телеканал, поправка "Джексона – Вэника" является дополнением к закону о торговле США и ограничивает торговлю со странами, препятствующими эмиграции и нарушающими другие права человека.

Отмечается, что под действие этой поправки когда-то попал СССР, а после развала – Россия. Причем для российской стороны она официально действовала до 2012 года.

Для Казахстана поправка действует до сих пор, хотя наша страна не раз предпринимала попытки отменить ее. Чтобы законопроект об отмене вступил в силу, его должны одобрить сначала в Палате представителей, а затем – в сенате США.

Телеканал, ссылаясь на данные аналитиков, подчеркивает, что в случае снятия поправки "Джексона – Вэника" товарооборот между Казахстаном и Штатами вырастет в разы. В прошлом году он достиг 3 млрд долларов, увеличившись на 40%.

"Эти поправки были санкциями против Советского Союза, который препятствовал еврейской миграции, но с развала Союза прошло более 30 лет, а "Джексон – Вэник" – ушедшая эпоха. К современному Казахстану это не имеет абсолютно никакого отношения. Тот факт, что запрет все еще находится в силе, негативно сказывается на двухсторонних отношениях", – рассказал научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета Ариэль Коэн.

По информации на сайте Council of Foreign Relations, поправка "Джексона – Вэника" названа в честь конгрессменов, предложивших ее, – Генри Джексона и Чарльза Вэника. Поправка была предложена в октябре 1972 года, вступила в силу в 1974 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2022101-ssha-hotyat-otmenit-v-otnoshenii-kazahstana-popravku-deystvuyuschuyu-so-vremen-sssr/