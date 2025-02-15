Токаев направил телеграмму Вучичу

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Александра Вучича, главу Сербии, с Днем государственности, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства направил телеграмму поздравления президенту Сербии.

"В своей телеграмме президент Казахстана подчеркнул, что Сербия является примером устойчивого развития, инфраструктурного прогресса и культурного наследия на Балканском полуострове. Глава нашего государства подтвердил приверженность дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества.

Касым-Жомарт Токаев передал наилучшие пожелания президенту Александру Вучичу и пожелал процветания сербскому народу", – сообщила пресс-служба президента РК в Telegram.

18 ноября прошлого года Акорда сообщала о визите Токаева в Сербию. Также публиковались кадры официальной церемонии встречи главы Казахстана.

Тогда главы государств провели переговоры, а также поучаствовали в брифинге для прессы, в ходе которого наш президент пригласил Вучича в Астану.

Сообщалось также, что Токаев подарил президенту Сербии сундук со знаменитым алматинским апортом.