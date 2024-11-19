Токаев пригласил Вучича в Казахстан

Лидеры Казахстана и Сербии Касым-Жомарт Токаев и Александр Вучич провели брифинг для прессы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

По завершении переговоров на высшем уровне главы Казахстана и Сербии выступили перед представителями средств массовой информации.

В начале своей речи Президент Казахстана выразил искреннюю благодарность Александру Вучичу за приглашение посетить Белград с официальным визитом и оказанный в духе традиций сербского народа радушный прием.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что придает особое значение данному визиту.

"Сербия – близкий и надежный партнер Казахстана на Балканском полуострове. Наша дружба основана на взаимном уважении и поддержке. Сегодня расширяются горизонты прочных и содержательных отношений между нашими странами, открываются новые сферы сотрудничества", – сказал глава государства.

Президент отметил продуктивный и содержательный характер переговоров с Александром Вучичем. В частности, достигнуты договоренности о наращивании торгово-экономических связей.

"Приоритетные направления нашего сотрудничества – инвестиции, промышленность, горнодобывающая отрасль, сельское хозяйство, здравоохранение. Особое внимание было уделено инновациям и новым технологиям. Уполномоченным ведомствам дано поручение по увеличению объемов взаимной торговли. Казахстан готов экспортировать в Сербию ряд промышленных, продовольственных и других товаров. Сербия также обладает большим потенциалом для экспорта продукции в Казахстан. Мы договорились максимально использовать имеющиеся возможности, и этому должна способствовать активизация деятельности Межправительственной комиссии. Также принято решение о возобновлении работы Делового совета", – сообщил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, планируется реализовать новые совместные проекты в таких областях, как промышленность, транспорт и логистика, "зеленая" энергетика, а также военно-промышленный комплекс.

Отдельно президент остановился на сотрудничестве в агропромышленном комплексе

"С учетом большого опыта, накопленного Сербией в сельском хозяйстве, мы договорились укреплять взаимовыгодные связи. Достигнуты соглашения об обмене опытом по вопросам ветеринарии, расширения генетических ресурсов, органического сельского хозяйства, биотехнологии растений. Также отмечена важность установления партнерских отношений между учебными заведениями и научно-исследовательскими организациями аграрного профиля", – продолжил Глава государства.

Кроме того, он рассказал, что сербской стороне предложено развивать совместную деятельность в секторах здравоохранения, информационных технологий, космоса и туризма.

Президент выразил искреннюю признательность сербскому народу и лично Президенту Александру Вучичу за финансовую помощь, оказанную Казахстану во время беспрецедентных паводков весной этого года.

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, особую значимость приобретают культурно-гуманитарные связи между Астаной и Белградом. Он заявил о готовности Казахстана к реализации совместных образовательных, научных и культурных проектов.

Президент Казахстана поздравил Сербию с получением права на проведение выставки ЭКСПО-2027.

"Это решение служит ярким свидетельством высокого международного авторитета Сербии и ее президента Александра Вучича. Уверен, что масштабное мероприятие, которое пройдет под девизом "Игра для человечества: спорт и музыка для всех", придаст новый импульс развитию дружественных отношений, сотрудничеству в области культуры и спорта между нашими странами. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить сербских друзей за активное участие в V Всемирных играх кочевников", – сказал он.

В ходе переговоров также состоялся обмен мнениями по вопросам глобальной и региональной безопасности

"Казахстан и Сербия установили тесные отношения на международном и региональном уровне. Мы придерживаемся схожих позиций по многим актуальным вопросам. В нынешней непростой геополитической ситуации мы подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении взаимодействия в рамках многосторонних структур", – отметил глава государства.

Касым-Жомарт Токаев пригласил президента Александра Вучича посетить с официальным визитом Казахстан в следующем году.

Александр Вучич в своем заявлении для прессы высоко оценил продуктивный и содержательный характер состоявшихся переговоров по широкому спектру вопросов. Он с удовлетворением констатировал доверительный характер отношений, установившихся между двумя государствами и их президентами.

"Дружба Казахстана и Сербии не ограничивается отношениями наших народов, мы оказываем взаимную поддержку в международных организациях, в том числе в ООН. Сегодня достигнут ряд договоренностей в различных сферах. Будут реализованы совместные проекты, которые отвечают коренным интересам обеих стран. Я выражаю искреннюю признательность моему другу Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за значительный вклад в укрепление сотрудничества с Сербией", – сказал Александр Вучич.

В завершение президент Сербии заявил, что с нетерпением ожидает свой будущий визит в Астану, и готов вновь принять главу Казахстана в Белграде.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Сербию вчера. В аэропорту Белграда его встретил Вучич.

Сегодня на площади перед Дворцом Сербии состоялась официальная церемония встречи главы государства Касым-Жомарта Токаева.

В честь прибытия президента Казахстана был выстроен почетный караул. После рапорта начальника почетного караула прозвучали гимны обеих стран, а также было произведено 10 артиллерийских залпов. Затем президенты представили друг другу членов официальных делегаций.

Президент Сербии Александр Вучич сообщил в соцсетях, что получил от президента Касым-Жомарта Токаева знаменитый алматинский апорт. Позже в Telegram-канале "Борт №1" подтвердили, что президент Токаев вручил в подарок Вучичу алматинский апорт.

Также сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем в узком формате.