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Токаев и Вучич обсудили состояние отношений между Казахстаном и Сербией

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Касым-Жомарт Токаев и Александр Вучич
Касым-Жомарт Токаев и Александр Вучич. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем в узком формате, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Поблагодарив за теплый прием, Касым-Жомарт Токаев сказал, что его первый визит в Сербию в качестве главы государства имеет особое значение. Он подчеркнул, что этот визит открывает новую важную страницу в казахско-сербских отношениях.

️Президент Казахстана отметил, что доверительное сотрудничество между двумя странами опирается на постоянный политический диалог и взаимную поддержку. По его словам, в последние годы Астана и Белград предприняли значительные шаги по укреплению экономического взаимодействия, активно развивая торговые и инвестиционные связи.

Пользуясь случаем, Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность Александру Вучичу и народу Сербии за солидарность, проявленную во время весенних наводнений в Казахстане. Глава государства назвал этот жест ярким проявлением искренней дружбы между нашими народами.

Александр Вучич, в свою очередь, выразил уверенность в том, что сотрудничество между двумя странами продолжит развиваться на основе взаимного уважения и доверия. Он отметил, что Белград заинтересован в дальнейшем углублении экономических связей с Казахстаном, в том числе в области торговли, инвестиций и совместных проектов в ключевых секторах экономики.

Президент Сербии подтвердил приверженность своей страны укреплению политического диалога с Казахстаном и отметил важность дальнейшей координации действий на международной арене.

В ходе встречи главы государств обсудили текущее состояние отношений между Казахстаном и Сербией, а также перспективные направления дальнейшего укрепления сотрудничества. Кроме того, стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Сербию вчера. В аэропорту Белграда его встретил Вучич.

Президент Сербии Александр Вучич сообщил в соцсетях, что получил от президента Касым-Жомарта Токаева знаменитый алматинский апорт. Позже в Telegram-канале "Борт №1" подтвердили, что президент Токаев вручил в подарок Вучичу алматинский апорт.

Сегодня на площади перед Дворцом Сербии состоялась официальная церемония встречи главы государства Касым-Жомарта Токаева.

В честь прибытия президента Казахстана был выстроен почетный караул. После рапорта начальника почетного караула прозвучали гимны обеих стран, а также было произведено 10 артиллерийских залпов. Затем президенты представили друг другу членов официальных делегаций.

Напомним, что сербский президент приглашал Токаева в Белград еще в феврале этого года во время телефонного звонка, который состоялся по инициативе Белграда. Обе стороны выразили заинтересованность в укреплении деловых связей и реализации совместных инвестиционных проектов в области промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики.

В мае пресс-служба Акорды сообщила, что глава государства посетит Сербию во второй половине года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2189597-tokaev-i-vuchich-obsudili-sostoyanie-otnosheniy-mezhdu-kazahstanom-i-serbiey/

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