Токаев прибыл с официальным визитом в Сербию (фото)
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Сегодня, 18 ноября, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Сербию, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В аэропорту Белграда президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева встретил президент Сербии Александр Вучич.
️В воздушном пространстве Сербии борт главы нашего государства сопровождали истребители военно-воздушных сил принимающей страны.
️Центральным пунктом программы визита станут переговоры на высшем уровне. Президенты обсудят перспективы взаимодействия двух государств в политической, торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах.
По итогам переговоров ожидается подписание ряда двусторонних соглашений. Также запланирована встреча с премьер-министром Сербии Милошем Вучевичем.
Напомним, в феврале состоялся телефонный разговор главы государства Касым-Жомарта Токаева с президентом Сербии Александром Вучичем. Тогда президент Сербии пригласил Токаева посетить с визитом Белград.
В мае этого года в ходе телефонного разговора Касым-Жомарт Токаев и Александр Вучич обсудили вопросы активизации двустороннего сотрудничества, включая реализацию ранее достигнутых договоренностей и организацию визита президента Казахстана в Белград во второй половине года.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2189145-tokaev-pribyl-s-oficialnym-vizitom-v-serbiyu/