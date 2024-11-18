Токаев прибыл с официальным визитом в Сербию (фото)

Сегодня, 18 ноября, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Сербию, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В аэропорту Белграда президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева встретил президент Сербии Александр Вучич.

️В воздушном пространстве Сербии борт главы нашего государства сопровождали истребители военно-воздушных сил принимающей страны.

️Центральным пунктом программы визита станут переговоры на высшем уровне. Президенты обсудят перспективы взаимодействия двух государств в политической, торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах.

По итогам переговоров ожидается подписание ряда двусторонних соглашений. Также запланирована встреча с премьер-министром Сербии Милошем Вучевичем.

Напомним, в феврале состоялся телефонный разговор главы государства Касым-Жомарта Токаева с президентом Сербии Александром Вучичем. Тогда президент Сербии пригласил Токаева посетить с визитом Белград.

В мае этого года в ходе телефонного разговора Касым-Жомарт Токаев и Александр Вучич обсудили вопросы активизации двустороннего сотрудничества, включая реализацию ранее достигнутых договоренностей и организацию визита президента Казахстана в Белград во второй половине года.