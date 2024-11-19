Токаев подарил президенту Сербии сундук с алматинским апортом (фото)

Президент Сербии Александр Вучич сообщил в соцсетях, что получил от президента Касым-Жомарта Токаева знаменитый алматинский апорт. Глава Казахстана сейчас находится в Белграде с визитом, пишет NUR.KZ.

"Сегодня вечером я имел честь принять президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Сербия - страна, которая с гордостью открывает свои двери для друзей, и сегодня вечером мы еще раз продемонстрировали это.

Наша традиция гостеприимства лучше всего проявляется за общим столом, где мы разделяем не только трапезу, но и ценности, которые нас объединяют. Я получил в подарок знаменитые яблоки из Казахстана.

Спасибо президенту Токаеву за оказанную честь и доверие. Я уверен, что этот визит укрепит связи между Сербией и Казахстаном", - сообщил Вучич в .

В Telegram-канале "Борт №1" подтвердили, что президент Токаев вручил в подарок Вучичу алматинский апорт.

Президенты. Фото: facebook.com/buducnostsrbijeavucic

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Сербию вчера. В аэропорту Белграда его встретил Вучич.

Напомним, что сербский президент приглашал Токаева в Белград еще в феврале этого года во время телефонного звонка, который состоялся по инициативе Белграда. Обе стороны выразили заинтересованность в укреплении деловых связей и реализации совместных инвестиционных проектов в области промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики.

В мае пресс-служба Акорды сообщила, что глава государства посетит Сербию во второй половине года.