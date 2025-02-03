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"Это самообман": посетивших Казахстан туристов будут считать по-новому после критики Токаева

Опубликовано:

Мужчина в аэропорту
Иностранец. Иллюстративное фото: LumiNola / Getty Images

Министерство туризма и спорта пересмотрит методику расчета иностранных туристов, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Нацпалаты предпринимателей "Атамекен".

Информация о пересмотре методики расчета иностранных туристов в Казахстане прозвучала на расширенном заседании коллегии, посвященном итогам 2024 года. Здесь же вспомнили слова Касым-Жомарта Токаева, который назвал самообманом данные о количестве туристов в Казахстане за прошлый год.

Теперь, согласно данным профильного ведомства, информация о туристах будет публиковаться по продолжительности их пребывания: от одного, трех или 15 дней. Это, уверены эксперты, позволит участникам рынка более точно анализировать данные о туристах, отметили представители ведомства.

"Согласно статистике, из 10,4 млн туристов только 969 тысяч остановились в местах размещения. Возможно ли такое, что более 9 млн человек жили у родственников или друзей. Это свидетельствует о недостаточной отчетности со стороны отельеров, и требует дополнительных усилий от акиматов и предпринимателей гостиничного бизнеса", - считает заместитель министра туризма Ержан Еркинбаев.   

Как отметили представители ведомства, для создания комфортных условий в курортных зонах по стране проводится ревизия инженерной инфраструктуры. Так, за 5 лет было реализовано 139 проектов инженерной инфраструктуры на сумму 213 млрд тенге, что позволило улучшить состояние для развития туристской отрасли. По итогам ревизии будут выявлены проблемы и разработаны планы с мероприятиями для их устранения.

Заместитель председателя правления Нацпалаты "Атамекен" Тимур Нахипбеков подчеркнул, что для решения системных и долгосрочных проблем туризма в 2025 году необходима активная поддержка со стороны местных властей и госуправления.

"Отраслевые меры поддержки предпринимателей в туризме уже предусмотрены, за что мы благодарны Правительству. Хорошим знаком является растущее количество обращений по этим мерам. В связи с этим мы призываем сохранить и расширить перечень мер поддержки, упростить процессы и обеспечить достаточное финансирование", - отметил в своем выступлении представитель НПП.

В числе предложений "Атамекен" - создание механизма возмещения затрат на инфраструктуру, передача вопросов инфраструктурного обеспечения в компетенцию центральных органов власти, а также поддержка предпринимателей, использующих "зеленые технологии".

Кроме этого, обсуждается также возможность возобновления работы Совета по туризму для регулярного рассмотрения актуальных вопросов на правительственном уровне.

Напомним, еще в 2023 году, в ходе своего ежегодного послания, Токаев поднимал вопрос развития туризма в Казахстане. Он отмечал, что в сфере туризма страны необходимо реализовывать прорывные проекты и сетовал на то, что в этой важной отрасли пока нет значимых успехов, и Казахстан отстает от других государств.

Летом прошлого года Токаев провел совещание по развитию туризма, где озвучил все плюсы и минусы сферы, обозначив конкретные задачи перед профильным ведомством и смежными госорганами.

Касым-Жомарт Токаев тогда указал на недостаточное использование имеющегося потенциала в сфере туризма, несмотря на выгодное географическое расположение страны, разнообразие природы, богатое и уникальное историко-культурное наследие.

"Туризм как важная отрасль экономики пока не является эффективной, в чем большое упущение Правительства и акиматов. За последние четыре года доля туризма в структуре экономики снизилась с 3,7% до 3,2%. Это почти в 3 раза ниже, чем в среднем в мире. Более того, по данному показателю мы уступаем соседним странам со схожими климатом и культурой. Очевидно, что для качественного рывка в развитии туристической отрасли требуются безотлагательные системные меры", - заявил он.

Среди прочих поручений президента прозвучали также - необходимость развития воздушного транспорта, обеспечения туристских зон инженерной инфраструктурой и активного использования современных инструментов популяризации туризма в Казахстане.

Стоит отметить, что по итогам прошлого года Казахстан посетило рекордное количество туристов - 11,5 млн человек. Это вдвое больше, чем в 2023. Самыми востребованными направлениями остались мегаполисы и западные регионы.

А в начале прошлого года сообщалось, что порядка 4 млрд тенге правительство выделило на повышение уровня гостеприимства в Казахстане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2217620-eto-samoobman-posetivshih-kazahstan-turistov-budut-schitat-po-novomu-posle-kritiki-tokaeva/