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Как Европейский союз относится к возможному строительству АЭС в Казахстане "Росатомом"

Опубликовано:

АЭС
АЭС. Иллюстративное фото: pexels.com

Специальный посланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан на брифинге в Астане высказался по поводу выбора стран-кандидатов для строительства АЭС в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, как Европейский союз относится к возможному строительству АЭС в Казахстане российской компанией "Росатом".

"У ЕС по данному вопросу нет какой-то особой позиции, так как Казахстан - это независимое государство и если примут какое-то решение, то примут самостоятельно - какая компания, какой страны будет строить АЭС. Такое решение остается за вашей страной.

Но я могу высказать свою позицию и высказать одно лишь мнение, что с учетом текущей политики России, стоит задуматься, хочет ли Казахстан видеть ее в качестве своего партнера? Только такой вопрос, а все остальное остается в ведении Казахстана", - отметил Дэвид О'Салливан.

Также сегодня посланник ЕС Дэвид О'Салливан на брифинге в Астане высказался о казахстанских компаниях, которые попали в санкционный список Евросоюза.Кроме того, он рассказал, есть ли риски обхода антироссийских санкций через Казахстан.

Напомним, накануне глава Минэнерго на брифинге в ведомстве рассказал, как будет осуществляться выбор вендоров для строительства АЭС в Казахстане, учитывая антироссийские санкции.

Также Саткалиев объяснил, на каких принципах будет основываться выбор вендоров для строительства АЭС. Накануне также известно, что Минэнерго получило поручение искать площадку не только для 2-й, но и сразу для 3-й АЭС в Казахстане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2216664-kak-evropeyskiy-soyuz-otnositsya-k-vozmozhnomu-stroitelstvu-aes-v-kazahstane-rosatomom/