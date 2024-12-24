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Токаев поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения

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Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев
Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, Касым-Жомарт Токаев поздравил gрезидента Азербайджана с днем рождения, пожелав ему дальнейших успехов в государственной деятельности на благо братского азербайджанского народа.

Глава государства высоко оценил весомый вклад Ильхама Алиева в развитие казахско-азербайджанских отношений.

Президенты с удовлетворением отметили высокую динамику двустороннего взаимодействия, обсудили перспективы дальнейшего углубления стратегического партнерства в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Отдельное внимание было уделено реализации договоренностей, достигнутых в ходе взаимных визитов на высшем уровне.

Напомним, ранее в ноябре глава государства Касым-Жомарт Токаев прилетал с рабочим визитом в Баку для участия во Всемирном климатическом саммите СОР 29.

На полях саммита президенты Казахстана, Азербайджана и Узбекистана подписали стратегическое соглашение об интеграции энергетических систем трех стран.

До этого, в августе, президент Азербайджана Ильхам Алиев прилетал в Астану - он принял участие в VI Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

Также президент Азербайджана был в Астане в начале июля - тогда он участвовал в саммите Шанхайской организации сотрудничества.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2204216-tokaev-pozdravil-prezidenta-azerbaydzhana-ilhama-alieva-s-dnem-rozhdeniya/

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