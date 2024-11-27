Путин рассказал о перспективах новых масштабных проектов с Казахстаном

Президент России Владимир Путин в преддверии визита в Астану написал для "Казахстанской правды" статью об отношениях России с Казахстаном, в которой высказался о перспективах сотрудничества двух стран.

Как отметил Путин, Россия является одним из крупнейших экономических партнеров Казахстана. На сегодня объем российских инвестиций в экономику Казахстана составляет порядка 13 миллиардов долларов.

"В республике действует более 23 тысяч предприятий с российским участием. Компании наших стран осуществляют целый ряд крупных совместных проектов в области промышленной кооперации и высоких технологий, налаживают новые производства полного индустриального цикла, что способствует комплексной модернизации экономик и укреплению технологического суверенитета России и Казахстана", – написал глава РФ.

Он отметил, что столь же конструктивно наши страны сотрудничают в нефтегазовом секторе.

"Благодаря деятельности Каспийского трубопроводного консорциума через территорию России и российскую портовую инфраструктуру на Черном море осуществляется более 80 процентов экспорта казахстанской нефти на зарубежные рынки. Энергетические компании наших стран сообща осваивают углеводородные месторождения, занимаются переработкой энергоресурсов, расширением трубопроводной системы.

Практическое содействие реализации в Казахстане проектов в области ядерно-топливного цикла и развитию урановой отрасли оказывает "Росатом". Российская Госкорпорация, располагающая уникальными, зачастую не имеющими мировых аналогов компетенциями и техническими решениями, готова к новым масштабным проектам с казахстанской стороной", – говорится в статье российского президента.

Хорошие перспективы, по словам Путина, открываются и для сотрудничества в сфере альтернативной и "чистой" энергетики, по вопросам охраны окружающей среды и борьбы с изменением климата.

"Целый ряд многообещающих отраслевых проектов и инициатив имеется и по другим направлениям экономического взаимодействия. Упомяну, в частности, ведущуюся работу по расширению проходящей по территории Казахстана восточной "ветки" международного транспортного коридора Север – Юг и по созданию на космодроме "Байконур" космического ракетного комплекса "Байтерек" с использованием российской ракеты-носителя "Союз-5", – отметил Путин.

Он добавил, что заметный вклад в укрепление взаимовыгодной кооперации вносят регио­ны наших стран.

"Почти все субъекты Российской Федерации наладили прямые связи с партнерами из Казах­стана, совместно реализуют проекты в энергетике, промышленности, транс­порте, в сфере высоких технологий.

В эти дни в Уфе проходит юбилейный, 20-й Форум межрегионального сотрудничества, который по традиции собрал руководителей органов власти, законодателей, представителей минис­терств и ведомств, бизнеса, научных и общественных кругов, то есть всех тех, кто занимается прикладными воп­росами развития двусторонних отношений. Мы с Касым-Жомартом­ Кемелевичем­ планируем обратиться к участникам форума по видео­связи.

Кроме того, подготовлена масш­табная Программа межрегио­нального и приграничного взаимодейст­вия. Она включает порядка 150 совместных мероприятий и проектов, нацеленных на создание благоприятных условий для дальнейшего поступательного социально-экономического роста регионов России и Казахстана, для повышения качества жизни людей", – заключил российский президент.

Напомним, в своей статье глава Российской Федерации также выразил признательность руководству Казахстана и лично Касым-Жомарту Токаеву.

Прочитать полностью статью Владимира Путина можно здесь.

Добавим, визит Владимира Путина в Астану запланирован на сегодня, 27 ноября. А 28 ноября в столице Казахстан пройдет саммит ОДКБ, в котором примут участие оба президента.

В преддверии визита Путина в Казахстан президент РК Касым-Жомарт Токаев написал статью для российского издания. В ней Токаев рассказал о личных взаимоотношениях с Путиным, анонсировал открытие представительства КазНУ им. аль-Фараби в Омске, а также поделился, о чем планирует поговорить с российским коллегой в Астане.