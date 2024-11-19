Вертолеты, ПВО, минометы: Токаева ознакомили с товарами военного назначения в Сербии (фото)

Президент Касым-Жомарт Токаев, находящийся с визитом в Сербии, посетил выставку продукции оборонной промышленности этой страны, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев осмотрел выставку предприятий военно-промышленного комплекса, развернутую на аэродроме "Батайница" под Белградом, сообщается в Telegram-канале Акорды.

Главу нашего государства сопровождал президент Сербии Александр Вучич.

Выставка оборонной продукции. Фото: t.me/aqorda_resmi

Сербия является лидером по экспорту товаров военного назначения в регионе. На данный момент сербская оборонная промышленность поставляет свою продукцию примерно в 70 стран мира, в том числе в ОАЭ, Саудовскую Аравию, США, Болгарию, Индонезию.

На выставке были представлены образцы сухопутной военной техники, вертолеты, оснащенные сербским вооружением, системы противовоздушной обороны, стрелковое оружие, все виды артиллерийских боеприпасов, патроны, минометные мины и минометы.

Богатый опыт Сербии в данном секторе представляет интерес для укрепления оборонного потенциала Казахстана.

Выставка. Фото: t.me/aqorda_resmi

Токаев и Вучич на выставке. Фото: t.me/aqorda_resmi

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Сербию вчера. В аэропорту Белграда его встретил Вучич.

Сегодня на площади перед Дворцом Сербии состоялась официальная церемония встречи главы государства Касым-Жомарта Токаева.

В честь прибытия президента Казахстана был выстроен почетный караул. После рапорта начальника почетного караула прозвучали гимны обеих стран, а также было произведено 10 артиллерийских залпов. Затем президенты представили друг другу членов официальных делегаций.

Президент Сербии Александр Вучич сообщил в соцсетях, что получил от президента Касым-Жомарта Токаева знаменитый алматинский апорт. Позже в Telegram-канале "Борт №1" подтвердили, что президент Токаев вручил в подарок Вучичу алматинский апорт.

Также сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем в узком формате.

В ходе совместного брифинга Касым-Жомарт Токаев пригласил своего сербского коллегу посетить Казахстан.