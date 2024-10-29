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Токаев пригласил президента Монголии в Казахстан (фото)

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Касым-Жомарт Токаев и Ухнаагийн Хүрэлсүх
Встреча в расширенном составе. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Монголии в расширенном составе. Главы государств обсудили двусторонние вопросы, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По завершении встречи в узком составе Касым-Жомарт Токаев и Ухнаагийн Хурэлсух продолжили переговоры с участием членов официальных делегаций двух стран, сообщается в Telegram-канале Акорды.

Президент Казахстана высоко оценил итоги встречи в узком составе и обозначил приоритетные направления дальнейшего развития межгосударственных отношений с Монголией.

Ухнаагийн Хүрэлсүх
Ухнаагийн Хүрэлсүх. Фото: t.me/aqorda_resmi

"Казахский и монгольский народы – наследники цивилизации Великой степи. Вывод наших отношений на новый уровень стратегического партнерства отвечает интересам двух стран. В Казахстане с большим уважением относятся к монгольскому народу и всегда радуются достижениям Вашей страны. В настоящее время по Вашей инициативе осуществляются масштабные политико-экономические и социальные реформы. Реализуются такие важные программы, как Vision-2050, "Продовольственное снабжение и безопасность", "Здоровый монгол", – сказал Токаев.

Касым-Жомарт Токаев напомнил о том, что между двумя странами налажены тесные межпарламентские и межправительственные связи. Вместе с тем имеется значительный потенциал для продолжения сотрудничества.

Встреча в расширенном составе
Делегации Монголии и Казахстана. Фото: t.me/aqorda_resmi

"Следует наращивать взаимодействие в сферах торговли и экономики, сельского хозяйства, транспорта и логистики, горнорудной индустрии, промышленности, инвестиций, новых технологий и космических исследований. Уверен, что документы, которые будут подписаны сегодня, придадут серьезный импульс развитию политических и экономических отношений", – отметил президент, подчеркнув важность своевременной и качественной реализации достигнутых договоренностей правительствами двух стран.

Отдельно Токаев остановился на укреплении культурно-гуманитарных контактов

Он поблагодарил монгольских спортсменов за участие в прошедших в Астане Всемирных играх кочевников.

Касым-Жомарт Токаев также заявил о готовности увеличить квоту для монгольских студентов в Казахстане и призвал поддержать совместные исследования общего исторического наследия.

Кроме того, были отмечены возможности, которые открываются для совместной деятельности в сферах экологического, исторического, этнографического и экономического туризма.

"Казахстанские туроператоры готовы познакомить монгольских туристов с древним городом Туркестаном, где расположен мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи, и областью Улытау, где находится мавзолей Джучи хана – старшего сына Чингисхана, а также другими туристическими местами. Мы заинтересованы в развитии Алтайского туристического кластера с Монголией, создании совместных туристических маршрутов", – предложил Токаев.

Касым-Жомарт Токаев пригласил президента Монголии посетить Казахстан с государственным визитом в следующем году.

Ухнаагийн Хурэлсух подтвердил заинтересованность Монголии в укреплении связей с Казахстаном по широкому спектру вопросов двусторонней повестки

Он высказал уверенность в том, что достигнутые сегодня договоренности откроют новую веху в отношениях двух государств.

Президент Монголии назвал Казахстан важным партнером его страны, и надежным мостом между Востоком и Западом. По его словам, Улан-Батор внимательно изучает опыт Казахстана в развитии экономики и уделит особое внимание эффективной реализации двусторонних проектов в сферах торговли, транспорта, логистики, сельского хозяйства, космических исследований. В частности, Ухнаагийн Хурэлсух поддержал предложение Касым-Жомарта Токаева довести объем двустороннего товарооборота до 500 млн долларов.

О том, как состоялась встреча лидеров стране в узком составе, мы писали тут. Кроме того, пресс-служба президента показала церемонию с участием Касым-Жомарта Токаева у Дома правительства Монголии.

Ранее Акорда сообщала, что в рамках своего визита в Монголию глава государства проведет переговоры с президентом Ухнаагийном Хурэлсухом, председателем Великого государственного хурала Монголии Дашзэгвийном Амарбаясгаланом и премьер-министром Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ.

Токаев прибыл в Монголию вчера. В аэропорту Улан-Батора делегацию из Казахстана встречала министр иностранных дел Батмунхийн Батцэцэг.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2179932-tokaev-priglasil-prezidenta-mongolii-v-kazahstan/

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