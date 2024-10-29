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Как Токаева встречали у Дома правительства в Монголии (фото)

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Касым-Жомарт Токаев и президент Монголии
Токаев и президент Монголии. Фото: t.me/aqorda_resmi

В Улан-Баторе состоялась официальная церемония встречи Касым-Жомарта Токаева, прибывшего в Монголию с государственным визитом, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

На площади Сухэ-Батора перед Домом правительства были выстроены почетный караул и конная гвардия в монгольских доспехах. После рапорта начальника почетного караула прозвучали государственные гимны двух стран, президенты представили друг другу членов официальных делегаций, сообщается в Telegram-канале Акорды.

Церемония встречи Токаева
Церемония встречи. Фото: t.me/aqorda_resmi

Затем Касым-Жомарт Токаев оставил памятную запись в Книге почетных гостей.

По завершении церемонии главы государств прошли в зал переговоров.

Касым-Жомарт Токаев и Ухнаагийн Хүрэлсүх
Церемония. Фото: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев и Ухнаагийн Хүрэлсүх
Президенты. Фото: t.me/aqorda_resmi

Ранее Акорда сообщала, что в рамках своего визита в Монголию глава государства проведет переговоры с президентом Ухнаагийном Хурэлсухом, председателем Великого государственного хурала Монголии Дашзэгвийном Амарбаясгаланом и премьер-министром Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ.

Токаев прибыл в Монголию вчера. В аэропорту Улан-Батора делегацию из Казахстана встречала министр иностранных дел Батмунхийн Батцэцэг.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2179857-kak-tokaeva-vstrechali-u-doma-pravitelstva-v-mongolii/

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