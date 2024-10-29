Как Токаева встречали у Дома правительства в Монголии (фото)

В Улан-Баторе состоялась официальная церемония встречи Касым-Жомарта Токаева, прибывшего в Монголию с государственным визитом, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

На площади Сухэ-Батора перед Домом правительства были выстроены почетный караул и конная гвардия в монгольских доспехах. После рапорта начальника почетного караула прозвучали государственные гимны двух стран, президенты представили друг другу членов официальных делегаций, сообщается в Telegram-канале Акорды.

Церемония встречи. Фото: t.me/aqorda_resmi

Затем Касым-Жомарт Токаев оставил памятную запись в Книге почетных гостей.

По завершении церемонии главы государств прошли в зал переговоров.

Церемония. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президенты. Фото: t.me/aqorda_resmi

Ранее Акорда сообщала, что в рамках своего визита в Монголию глава государства проведет переговоры с президентом Ухнаагийном Хурэлсухом, председателем Великого государственного хурала Монголии Дашзэгвийном Амарбаясгаланом и премьер-министром Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ.

Токаев прибыл в Монголию вчера. В аэропорту Улан-Батора делегацию из Казахстана встречала министр иностранных дел Батмунхийн Батцэцэг.