Как Токаева встречали у Дома правительства в Монголии (фото)
Опубликовано:
В Улан-Баторе состоялась официальная церемония встречи Касым-Жомарта Токаева, прибывшего в Монголию с государственным визитом, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
На площади Сухэ-Батора перед Домом правительства были выстроены почетный караул и конная гвардия в монгольских доспехах. После рапорта начальника почетного караула прозвучали государственные гимны двух стран, президенты представили друг другу членов официальных делегаций, сообщается в Telegram-канале Акорды.
Затем Касым-Жомарт Токаев оставил памятную запись в Книге почетных гостей.
По завершении церемонии главы государств прошли в зал переговоров.
Ранее Акорда сообщала, что в рамках своего визита в Монголию глава государства проведет переговоры с президентом Ухнаагийном Хурэлсухом, председателем Великого государственного хурала Монголии Дашзэгвийном Амарбаясгаланом и премьер-министром Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ.
Токаев прибыл в Монголию вчера. В аэропорту Улан-Батора делегацию из Казахстана встречала министр иностранных дел Батмунхийн Батцэцэг.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2179857-kak-tokaeva-vstrechali-u-doma-pravitelstva-v-mongolii/