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Токаев посетит Монголию

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

28-29 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит с государственным визитом Монголию, где встретится со своим коллегой, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента РК, глава государства проведет переговоры с президентом Ухнаагийном Хурэлсухом, председателем Великого государственного хурала Монголии Дашзэгвийном Амарбаясгаланом и премьер-министром Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ.

В ходе визита запланировано подписание ряда важных двусторонних документов.

Напомним, в июле этого года Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом. Глава государства выразил благодарность коллеге за конструктивный вклад в успешное проведение заседания в формате "ШОС плюс". Президент Казахстана подчеркнул, что Монголия - один из важных партнеров страны в Азии, а государства связывают общие многовековые культурно-исторические корни и традиции.

Тогда же Ухнаагийн Хурэлсух пригласил Касым-Жомарта Токаева посетить Монголию с государственным визитом. Президент Казахстана сообщил, что с благодарностью принимает данное приглашение. По его мнению, предстоящий визит может открыть новую страницу в летописи двусторонних отношений.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2178951-tokaev-posetit-mongoliyu/

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