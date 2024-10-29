Президент Монголии сделал подарок Токаеву

Президенты Казахстана и Монголии провели переговоры в узком составе, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду. Кроме того, Ухнаагийн Хурэлсух сделал подарок Касым-Жомарту Токаеву.

В Telegram-канале Акорды сообщается, что Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что придает особое значение своему первому визиту в Монголию в качестве главы государства.

По его словам, Монголия является одним из важнейших партнеров Казахстана, с которым нашу страну связывают общие многовековые традиции и культурно-исторические корни.

"Уважаемый президент, я прибыл в Монголию с государственным визитом по Вашему приглашению. Это большая честь для меня и для всех членов делегации. Сегодня мы подпишем важные двусторонние документы, в том числе совместную декларацию об установлении стратегического партнерства.

Убежден, что данный шаг будет способствовать активизации сотрудничества на всех уровнях и откроет широкие перспективы во благо развития двух народов", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Ухнаагийн Хурэлсух выразил уверенность в том, что государственный визит президента Казахстана в Монголию выведет двустороннее сотрудничество на качественно новый уровень.

"Действительно, со дня установления дипломатических отношений между нашими странами прошло порядка 30 лет. Этот государственный визит осуществляется спустя 16 лет. Наша страна рассматривает Ваш визит как основу для определения перспектив и направлений двустороннего сотрудничества на ближайшее время.

Ваш визит имеет особое значение, поскольку выводит отношения двух стран на совершенно новый уровень, а именно на уровень стратегического партнерства", - сказал президент Монголии.

Сообщается, что главы государств уделили особое внимание перспективам развития политического, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Обсуждены вопросы взаимодействия в сферах сельского хозяйства, горно-металлургического комплекса, энергетики, транспорта и логистики, а также финансов.

Президент Касым-Жомарт Токаев отметил важность качественной реализации совместных проектов и подписанных документов. Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки, включая взаимодействие в рамках многосторонних структур.

"В завершение встречи президент Монголии подарил главе государства казахско-монгольский словарь, который включает более 60 тысяч словарных статей", - сказано в сообщении.

Напомним, в июле этого года Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом в Астане. Тогда Ухнаагийн Хурэлсух пригласил Токаева посетить Монголию с государственным визитом.

На прошлой неделе стало известно, что 28-29 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит с государственным визитом Монголию, где встретится со своим коллегой.

Накануне Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Монголию, его в аэропорту встретила министр иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг.

А сегодня в Акорде рассказали, как Токаева встречали у Дома правительства в Монголии.