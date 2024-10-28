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Токаев прибыл с госвизитом в Монголию (фото)

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Касым-Жомарт Токаев и Батмунхийн Батцэцэг
Касым-Жомарт Токаев и Батмунхийн Батцэцэг. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Ухнаагийна Хурэлсуха прибыл с государственным визитом в Монголию, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщает Акорда в Telegram-канале, в аэропорту Улан-Батора делегацию из Казахстана встречала министр иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг.

Отмечается, что в рамках визита запланированы переговоры на высшем уровне, а также подписание ряда важных документов.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что 28-29 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит с государственным визитом Монголию, где встретится со своим коллегой.

В июле этого года Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом. Глава государства выразил благодарность коллеге за конструктивный вклад в успешное проведение заседания в формате "ШОС плюс". Президент Казахстана подчеркнул, что Монголия - один из важных партнеров страны в Азии, а государства связывают общие многовековые культурно-исторические корни и традиции.

Тогда же Ухнаагийн Хурэлсух пригласил Касым-Жомарта Токаева посетить Монголию с государственным визитом. Президент Казахстана сообщил, что с благодарностью принимает данное приглашение. По его мнению, предстоящий визит может открыть новую страницу в летописи двусторонних отношений.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2177742-tokaev-priletel-v-mongoliyu/

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