Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Токаев поздравил нового президента Вьетнама

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Лыонг Кыонг
Касым-Жомарт Токаев и Лыонг Кыонг. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления новому президенту Социалистической Республики Вьетнам Лыонг Кыонгу, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Ваша победа на выборах свидетельствует о широкой поддержке соотечественниками Вашего политического курса, направленного на обеспечение экономической стабильности, повышение благосостояния страны и укрепление ее авторитета на международной арене. Выражаю готовность объединить наши усилия для дальнейшего укрепления казахско-вьетнамских отношений, основанных на узах дружбы и взаимопонимания", - говорится в телеграмме.

️Касым-Жомарт Токаев пожелал Лыонг Кыонгу успехов в его ответственной деятельности, а дружественному народу Вьетнама - благополучия и процветания.

Напомним, на днях национальное собрание Вьетнама проголосовало за принятие резолюции об избрании генерала Лыонга Кыонга президентом страны до 2026 года.

Стоит отметить, что с 2023 года во Вьетнаме неоднократно менялся президент страны. Так, в январе 2023 года президент Вьетнама Нгуен Суан Фук подал в отставку. Как писали тогда СМИ, он был ответственен за то, что несколько чиновников, в том числе два вице-премьера и три министра, допустили нарушения, повлекшие тяжелые последствия.

После Фука пост президента Вьетнама занял Во Ван Тхыонг. С ним в августе прошлого года встречался глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время официального визита во Вьетнам.

В мае текущего года бывший министр общественной безопасности Вьетнама генерал То Лам стал новым президентом страны. До этого, в марте, Центральный комитет Компартии Вьетнама принял отставку Во Ван Тхыонга. Отмечается, что он нарушил положения партийного устава, в связи с чем вызвал негативную реакцию общественности. Политик также перестал быть членом Политбюро и ЦК партии.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2178086-tokaev-pozdravil-novogo-prezidenta-vetnama/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie