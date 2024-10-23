Токаев поздравил нового президента Вьетнама

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления новому президенту Социалистической Республики Вьетнам Лыонг Кыонгу, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Ваша победа на выборах свидетельствует о широкой поддержке соотечественниками Вашего политического курса, направленного на обеспечение экономической стабильности, повышение благосостояния страны и укрепление ее авторитета на международной арене. Выражаю готовность объединить наши усилия для дальнейшего укрепления казахско-вьетнамских отношений, основанных на узах дружбы и взаимопонимания", - говорится в телеграмме.

️Касым-Жомарт Токаев пожелал Лыонг Кыонгу успехов в его ответственной деятельности, а дружественному народу Вьетнама - благополучия и процветания.

Напомним, на днях национальное собрание Вьетнама проголосовало за принятие резолюции об избрании генерала Лыонга Кыонга президентом страны до 2026 года.

Стоит отметить, что с 2023 года во Вьетнаме неоднократно менялся президент страны. Так, в январе 2023 года президент Вьетнама Нгуен Суан Фук подал в отставку. Как писали тогда СМИ, он был ответственен за то, что несколько чиновников, в том числе два вице-премьера и три министра, допустили нарушения, повлекшие тяжелые последствия.

После Фука пост президента Вьетнама занял Во Ван Тхыонг. С ним в августе прошлого года встречался глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время официального визита во Вьетнам.

В мае текущего года бывший министр общественной безопасности Вьетнама генерал То Лам стал новым президентом страны. До этого, в марте, Центральный комитет Компартии Вьетнама принял отставку Во Ван Тхыонга. Отмечается, что он нарушил положения партийного устава, в связи с чем вызвал негативную реакцию общественности. Политик также перестал быть членом Политбюро и ЦК партии.