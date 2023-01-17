Президент Вьетнама подал в отставку

Нгуен Суан Фук: Pool/Getty Images

Президент Вьетнама ушел в отставку - центральный комитет правящей партии страны согласился принять добровольную отставку Нгуена Суана Фука.

Соответствующее заявление комитета было распространено во вьетнамских СМИ, пишет РИА Новости.

Президент был ответственен за то, что несколько чиновников, в том числе два вице-премьера и три министра, допустили нарушения, повлекшие тяжелые последствия, отметили корреспонденты.

"Два вице-премьера ушли со своих постов, а двум министрам и еще нескольким чиновникам были предъявлены уголовные обвинения. Четко осознавая свою ответственность, Фук решил уйти со всех своих постов", - цитирует издание местную газету VnExpress.

Отмечается, что Нгуен Фук был премьер-министром Вьетнама в период с 2016 по 2021 год. Он был избран президентом в апреле 2021 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2005713-prezident-vetnama-podal-v-otstavku/