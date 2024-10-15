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Токаев и Хачатурян приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Армении в Казахстане

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Касым-Жомарт Токаев и Ваагн Хачатурян
Касым-Жомарт Токаев и Ваагн Хачатурян. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев и Ваагн Хачатурян приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Армении в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президенты посетили торжественный концерт по случаю открытия Дней культуры Армении, который состоялся в Казахском национальном музыкально-драматическом театре имени Калибека Куанышбаева.

Перед началом мероприятия Касым-Жомарт Токаев и Ваагн Хачатурян осмотрели в фойе театра фотовыставку, посвященную 100-летнему юбилею великого армянского кинорежиссера и художника Сергея Параджанова.

На концерте прозвучали произведения всемирно известных армянских композиторов Комитаса, Шарля Азнавура, Жоржа Гарваренца и Арно Бабаджаняна в исполнении Государственного джазового оркестра Армении и мастеров искусств Инги Аршакян, Гора Суджяна.

Кроме того, с 15 по 16 октября в Астане пройдут Дни армянского кино. А театр «Амазгаин» имени Соса Саркисяна представит жителям столицы спектакль «Лю-Беф», созданный по мотивам произведений Даниила Хармса.

Напомним, сегодня в Астане состоялась торжественная церемония встречи президента Армении Ваагна Хачатуряна, прибывшего с официальным визитом в Казахстан.

Токаев и Хачатурян представили друг другу членов официальных делегаций. Начальник роты Почетного караула отдал приветственный рапорт, прозвучали гимны двух стран.

Позже президенты провели переговоры - Касым-Жомарт Токаев подтвердил готовность казахстанской стороны и далее предоставлять Алматинскую площадку для переговоров между Азербайджаном и Арменией по заключению мирного договора. .

Стоит отметить, что накануне глава государства провел телефонный разговор с премьером Армении Николом Пашиняном.

Также отметим, что Токаев и Пашинян виделись на заседании Совета глав государств СНГ в Москве на прошлой неделе. Мероприятие проходило в Большом Кремлевском дворце.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2174676-tokaev-i-hachaturyan-prinyali-uchastie-v-ceremonii-otkrytiya-dney-kultury-armenii-v-kazahstane/

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