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Токаев поговорил с Пашиняном по телефону

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Никол Пашинян
Токаев и Пашинян. Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев и Никол Пашинян обсудили перспективы дальнейшего укрепления двустороннего взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, сообщается в Telegram-канале Акорды.

Отдельное внимание было уделено качественной реализации договоренностей на высшем уровне, достигнутых в ходе официального визита президента Казахстана в Армению в апреле этого года.

Собеседники также обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки.

Напомним, что в Казахстан с визитом 15 октября прилетит президент Армении Ваагн Хачатурян.

Также отметим, что Токаев и Пашинян виделись на заседании Совета глав государств СНГ в Москве на прошлой неделе. Мероприятие проходило в Большом Кремлевском дворце. Токаев тогда высказался о создании нового формата Содружества.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2174127-tokaev-pogovoril-s-pashinyanom-po-telefonu/

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