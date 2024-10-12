Президент Армении посетит Казахстан в октябре

По приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева 15 октября Казахстан с официальным визитом посетит президент Армении Ваагн Хачатурян, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-аккаунте Акорды, в ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждены перспективы дальнейшего укрепления казахско-армянского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Ожидается обмен мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня.

Напомним, ранее президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Туркменистан. В аэропорту Ашхабада его встретил экс-глава страны Гурбангулы Бердымухамедов, состоялась торжественная церемония встречи.

Позже Токаев и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провели переговоры в узком формате, после которых состоялись переговоры в расширенном формате. Итогом стало подписание президентами Казахстана и Туркменистана ряда документов.

Далее президент Казахстана выступил на международном форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития". Также там выступили президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Ирана Масуд Пезешкиан, президент Пакистана Асиф Али Зардари, президент России Владимир Путин, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Армении Ваагн Хачатурян, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш.