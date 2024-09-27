Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Токаев направил телеграмму Бердымухамедову

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов
Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил главу Туркменистана Сердара Бердымухамедова с Днем независимости, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В своей поздравительной телеграмме Касым-Жомарт Токаев отметил яркие успехи Ашхабада в государственном строительстве, подчеркнул высокий авторитет нейтрального Туркменистана на международной арене, достигнутый благодаря конструктивному подходу к выстраиванию взаимоотношений с зарубежными партнерами.

Следуя духу многовековой дружбы, добрососедства и взаимной поддержки, президент подтвердил приверженность Казахстана дальнейшему всемерному углублению двустороннего стратегического партнерства.

Глава государства пожелал Сердару Бердымухамедову успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому народу Туркменистана – благоденствия и прогресса.

Согласно информации на сайте Исполкома СНГ, День независимости Туркменистана отмечается 27 сентября.

27 октября 1991 года Верховный совет Туркменской Советской Социалистической Республики принял Конституционный закон "О независимости и основах государственного устройства Туркменистана". Данным законом в границах территории Туркменской ССР было провозглашено независимое демократическое государство Туркменистан.

С 2018 года решением меджлиса Туркменистана его празднование перенесено на 27 сентября.

Напомним, в августе во время своего визита в Астану для участия в VI Консультативной встрече глав государств Центральной Азии Сердар Бердымухамедов пригласил Токаева посетить Туркменистан.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2166699-tokaev-napravil-telegrammu-berdymuhamedovu/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie