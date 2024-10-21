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Токаев пригласил президента Гвинеи-Бисау в Казахстан

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Касым-Жомарт Токаев и Умару Сисоку Эмбало
Касым-Жомарт Токаев и Умару Сисоку Эмбало. Фото: Акорда

Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В Telegram-канале Акорды сообщается, что в ходе беседы главы государств обсудили перспективы развития отношений между Казахстаном и Гвинеей-Бисау.

"Президенты подтвердили приверженность расширению двустороннего сотрудничества и рассмотрели приоритетные направления взаимодействия.

Глава государства пригласил Умару Сисоку Эмбало посетить нашу страну с официальным визитом в удобное время", - сказал

Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки.

Напомним, сегодня президент Казахстана принял в Астане министра иностранных дел Чехии Яна Липавского, который пригласил Токаев посетить его страну.

На прошлой неделе Токаев провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

После этого в Астану с официальным визитом прилетал президент Армении Ваагн Хачатурян. Тогда Касым-Жомарт Токаев подтвердил готовность казахстанской стороны и далее предоставлять площадку для переговоров между Азербайджаном и Арменией по заключению мирного договора.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2169198-tokaev-priglasil-prezidenta-gvinei-bisau-v-kazahstan/

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