Токаев пригласил президента Гвинеи-Бисау в Казахстан
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Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
В Telegram-канале Акорды сообщается, что в ходе беседы главы государств обсудили перспективы развития отношений между Казахстаном и Гвинеей-Бисау.
"Президенты подтвердили приверженность расширению двустороннего сотрудничества и рассмотрели приоритетные направления взаимодействия.
Глава государства пригласил Умару Сисоку Эмбало посетить нашу страну с официальным визитом в удобное время", - сказал
Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки.
Напомним, сегодня президент Казахстана принял в Астане министра иностранных дел Чехии Яна Липавского, который пригласил Токаев посетить его страну.
На прошлой неделе Токаев провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
После этого в Астану с официальным визитом прилетал президент Армении Ваагн Хачатурян. Тогда Касым-Жомарт Токаев подтвердил готовность казахстанской стороны и далее предоставлять площадку для переговоров между Азербайджаном и Арменией по заключению мирного договора.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2169198-tokaev-priglasil-prezidenta-gvinei-bisau-v-kazahstan/