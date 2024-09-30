Филиал МГИМО планируют открыть в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Казахстане планируется открытие филиала Московского государственного института международных отношений (МГИМО), передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В Telegram-канале Акорды сообщается, что президент Казахстана на конференции "Устойчивое развитие и безопасность на евразийском пространстве" отметил важную роль сферы образования в деле укрепления дружественных связей между народами Казахстана и России. По его словам, в России сейчас обучается более 60 тысяч студентов из Казахстана.

"Сегодня в нашей стране успешно работают филиалы известных российских вузов. Планируется открытие в Казахстане филиала МГИМО",- сказал Касым-Жомарт Токаев.

В ходе пленарного заседания помощник президента России Владимир Мединский огласил приветствие Владимира Путина участникам конференции. В своем выступлении ректор МГИМО Анатолий Торкунов поблагодарил казахстанскую сторону за организацию мероприятия, приуроченного к 80-летию университета.

"Мы не случайно выбрали тему конференции, объединив традиционные вопросы многостороннего сотрудничества в сфере экономики и безопасности с новыми вызовами климатической повестки, динамичные сюжеты развития энергетики и транспортной инфраструктуры на евразийском пространстве", - подчеркнул Анатолий Торкунов.

В работе конференции приняли участие видные казахстанские и российские ученые, ветераны дипломатической службы, руководители государственных органов и учреждений, политологи, а также представители молодежных организаций.

По данным, указанным на сайте МГИМО, датой создания вуза принято считать 14 октября 1944 года, когда созданный годом ранее Международный факультет Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова был преобразован в самостоятельный институт. Первый набор в МГИМО составил 200 студентов. С 1946 года на учебу в МГИМО стали направляться студенты из зарубежных стран.

В 2017 году распоряжением правительства России МГИМО получил право самостоятельно присуждать ученые степени кандидата и доктора наук, а также создавать диссертационные советы и устанавливать их полномочия.

Ранее в Миннауки сообщали, что в Казахстане по поручению президента с 2021 года открыто 14 филиалов мировых вузов и стратегических партнерств, по 8 ведутся подготовительные работы.

Тогда же министр Саясат Нурбек перечислил несколько иностранных университетов, с которыми ведется работа по открытию филиалов. Среди них: Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева, университет Гази (Турция), Пекинский университет языков и культуры (КНР), а также университет Квинс (Ирландия).

Также в июне министр Саясат Нурбек рассказывал, филиалы каких вузов Южной Кореи хотят открыть в Казахстане. Сообщалось также и о том, что в Астане откроют филиал китайского вуза, где учился Токаев.

В конце прошлого года в Миннауки сообщили, что в Казахстане появится новый казахско-французский университет. Также сообщалось, что с Францией Казахстан расширит сотрудничество в рамках программы "Болашак" - в нее будет включено 13 французских университетов.