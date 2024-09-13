Военные из Дании проинспектировали авиабазу в Караганде

В рамках Венского документа 2011 года по мерам укрепления доверия и безопасности, военные из Дании провели инспекцию авиабазы в Караганде, передает NUR.KZ со ссылкой на Минобороны.

Как сообщается на официальном сайте Министерства обороны РК, зарубежные военные эксперты провели инспекцию 610-й авиационной базы Карагандинского гарнизона.

В ходе брифинга командир авиабазы рассказал о ее истории создания, структуре, задачах, предназначении и военно-техническом оснащении.

Военные из Дании с инспекцией в Караганде. Фото: Министерство обороны РК

Инспекторы осмотрели авиационный парк, а также объекты военной инфраструктуры.

"Отметив высокий уровень профессионализма специалистов Вооруженных сил РК, военные эксперты подтвердили полное выполнение Республикой Казахстан международных обязательств в области контроля над вооружениями", - сообщает Минобороны.

Военные специалисты выразили свою признательность сопровождающей группе Центра по контролю над вооружениями и обеспечению инспекций Министерства обороны РК, командованию авиационной базы и военно-транспортной авиации за содействие в обеспечении инспекции.

"При подведении итогов инспекции по оценке военнослужащие Дании отметили соответствие заявленных данных фактическому состоянию", - резюмируется в публикации.

Военные из Дании с инспекцией в Караганде. Фото: Министерство обороны РК

Напомним, ранее 11 сентября состоялась встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и министра национальной обороны Турции Яшара Гюлера. В ходе беседы были рассмотрены вопросы сотрудничества двух стран в сфере безопасности.

Добавим, в августе сообщалось о военных учениях спецподразделений сил спецназначения КСОР ОДКБ на территории Новосибирской области России. Также в сентябре-октябре 2024 года на территории Казахстана запланировано проведение совместного учения с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2024".

Ранее в июле в Мангистауской области прошли международные военные учения "Бірлестік-2024" с участием военных контингентов из Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

В мае Токаев выступил с лекцией в Сингапуре. Речь президента Казахстана касалась таких тем, как военные конфликты, нейтралитет Казахстана и глобальная безопасность.