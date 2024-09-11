Токаев принял министра обороны Турции

Сегодня, 11 сентября, состоялась встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и министра национальной обороны Турции Яшара Гюлера, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, Касым-Жомарт Токаев с удовлетворением отметил поступательное развитие отношений между Казахстаном и Турцией по всему спектру двусторонней и многосторонней повестки.

Глава государства передал своему коллеге президенту Реджепу Тайипу Эрдогану наилучшие пожелания и подчеркнул важность дальнейшего укрепления стратегического сотрудничества и партнерства между Казахстаном и Турцией.

Яшар Гюлер поблагодарил за теплый прием, оказанный ему на казахской земле, и подтвердил приверженность Турции дальнейшему углублению отношений с нашей страной в духе доверия и взаимной поддержки, сообщает Акорда.

Он высоко оценил усилия Казахстана, направленные на разрешение ряда региональных и международных проблем.

В ходе беседы также были рассмотрены вопросы сотрудничества двух стран в сфере безопасности.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прилетал в Астану в июле для участия в саммите ШОС. Позже Акорда опубликовала фотографии с прошедшего в Астане саммита Шанхайской организации сотрудничества, в том числе с Токаевым и Эрдоганом, идущими вместе.

Турция — страна-партнер ШОС. Отмечается, что она входит в пятерку крупнейших торговых партнеров Казахстана и топ-20 стран-инвесторов.