Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Токаев принял министра обороны Турции

Опубликовано:

Яшар Гюлер и Касым-Жомарт Токаев
Яшар Гюлер и Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Сегодня, 11 сентября, состоялась встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и министра национальной обороны Турции Яшара Гюлера, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, Касым-Жомарт Токаев с удовлетворением отметил поступательное развитие отношений между Казахстаном и Турцией по всему спектру двусторонней и многосторонней повестки.

Глава государства передал своему коллеге президенту Реджепу Тайипу Эрдогану наилучшие пожелания и подчеркнул важность дальнейшего укрепления стратегического сотрудничества и партнерства между Казахстаном и Турцией.

Яшар Гюлер поблагодарил за теплый прием, оказанный ему на казахской земле, и подтвердил приверженность Турции дальнейшему углублению отношений с нашей страной в духе доверия и взаимной поддержки, сообщает Акорда.

Он высоко оценил усилия Казахстана, направленные на разрешение ряда региональных и международных проблем.

В ходе беседы также были рассмотрены вопросы сотрудничества двух стран в сфере безопасности.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прилетал в Астану в июле для участия в саммите ШОС. Позже Акорда опубликовала фотографии с прошедшего в Астане саммита Шанхайской организации сотрудничества, в том числе с Токаевым и Эрдоганом, идущими вместе.

Турция — страна-партнер ШОС. Отмечается, что она входит в пятерку крупнейших торговых партнеров Казахстана и топ-20 стран-инвесторов.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2160297-tokaev-prinyal-ministra-oborony-turcii/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie