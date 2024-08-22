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Флаги Казахстана и Таджикистана "собрали" из 3500 роз в честь приезда Токаева

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Композиция из роз
Композиция из роз. Фото: t.me/baltabayev

Президент Касым-Жомарт Токаев находится с визитом в Таджикистане. В честь его приезда была создана композиция из тысячи роз с изображением флагов двух стран, передает NUR.KZ.

"Посмотрите, как встречают президента. Композиция с изображением флагов двух стран из 3500 роз", - написал журналист Адиль Балтабаев в Telegram-канале.

Напомним, сегодня президент Касым-Жомарт Токаев прилетел в Таджикистан с государственным визитом. В аэропорту его встретил глава страны Эмомали Рахмон.

В ходе визита пройдут переговоры на высшем уровне в узком формате и в составе правительственных делегаций двух стран. Главы государств обсудят текущее состояние и перспективы укрепления казахско-таджикского стратегического партнерства.

Планируется подписание ряда двусторонних документов, направленных на углубление сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2152168-flagi-kazahstana-i-tadzhikistana-sobrali-iz-3500-roz-v-chest-priezda-tokaeva/

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