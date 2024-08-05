Токаев встретился с дочерью президента Узбекистана Саидой Мирзиеевой

Президент Касым-Жомарт Токаев принял помощника президента Узбекистана Саиду Мирзиееву. Стороны обсудили двусторонние вопросы, передает NUR.KZ со ссылкой Акорду.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего продвижения многопланового партнерства между двумя странами, сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.

Саида Мирзиеева. Фото: t.me/aqorda_resmi

Отметив союзнический и стратегический характер взаимодействия Казахстана и Узбекистана, Касым-Жомарт Токаев указал на важность установления тесных контактов между администрациями президентов для эффективного расширения политического диалога на высшем и высоком уровнях.

Отдельное внимание было уделено углублению взаимовыгодного сотрудничества в информационно- идеологической, культурно-гуманитарной и образовательной сферах, а также в области молодежной политики.

Президент приветствовал проведение в Астане международных интеллектуальных игр "Заковат" и отметил важную роль таких мероприятий в культурном сближении народов.

Напомним, старшая дочь президента Узбекистана Шавката Мирзиеева Саида Мирзиеева стала его помощником в августе прошлого года. Перед этим она занимала пост заведующей сектором по коммуникациям и информационной политике исполнительного аппарата администрации президента республики.

Мы писали, что Саида Шавкатовна является выпускницей Университета мировой экономики и дипломатии, магистром Ташкентского государственного юридического университета и Московского государственного университета имени Ломоносова, кандидатом экономических наук.

В 2019-2020 годах она занимала должность заместителя директора агентства по информации и массовым коммуникациям при администрации президента, с 2022 года - должность заместителя председателя попечительского совета фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Узбекистана.