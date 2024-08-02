Токаев побеседовал с президентом Конго на французском языке
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Телерадиокомплекс президента Казахстана опубликовал фрагмент переговоров Касым-Жомарта Токаева с Дени Сассу-Нгессо - глава государства разговаривал с коллегой на французском языке, передает NUR.KZ.
Как отметили в ТРК, приветствие президента Казахстана началось на французском языке.
"Господин президент, прежде всего добро пожаловать в Казахстан. Ваш первый визит в нашу страну придаст мощный импульс развитию двусторонних отношений. Мы очень рады приветствовать Вас в нашей стране. Мы обсудили в неформальной и откровенной атмосфере некоторые актуальные вопросы двусторонних отношений и международной ситуации. Господин президент, я вижу большой потенциал в отношениях между нашими странами. И мое правительство будет стремиться реализовать его", - сказал Токаев президенту Конго.
Визит президента Конго в Казахстан
Сегодня утром в резиденции Акорда состоялась торжественная церемония встречи президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, прибывшего в Казахстан с официальным визитом.
На переговорах в узком составе Дени Сассу-Нгессо поблагодарил Токаева за теплый прием и высоко оценил политическое и экономическое развитие Казахстана на современном этапе. В ходе беседы были обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества, а также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.
Позже Касым-Жомарт Токаев и Дени Сассу-Нгессо провели переговоры в расширенном формате. Президента Казахстана пригласили посетить Конго.
В ходе визита стороны подписали ряд документов.
Позже лидеры двух стран выступили с совместным заявлением.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2143734-tokaev-pobesedoval-s-prezidentom-kongo-na-francuzskom-yazyke-video/