Токаев побеседовал с президентом Конго на французском языке

Телерадиокомплекс президента Казахстана опубликовал фрагмент переговоров Касым-Жомарта Токаева с Дени Сассу-Нгессо - глава государства разговаривал с коллегой на французском языке, передает NUR.KZ.

Как отметили в ТРК, приветствие президента Казахстана началось на французском языке.

"Господин президент, прежде всего добро пожаловать в Казахстан. Ваш первый визит в нашу страну придаст мощный импульс развитию двусторонних отношений. Мы очень рады приветствовать Вас в нашей стране. Мы обсудили в неформальной и откровенной атмосфере некоторые актуальные вопросы двусторонних отношений и международной ситуации. Господин президент, я вижу большой потенциал в отношениях между нашими странами. И мое правительство будет стремиться реализовать его", - сказал Токаев президенту Конго.

Визит президента Конго в Казахстан

Сегодня утром в резиденции Акорда состоялась торжественная церемония встречи президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, прибывшего в Казахстан с официальным визитом.

На переговорах в узком составе Дени Сассу-Нгессо поблагодарил Токаева за теплый прием и высоко оценил политическое и экономическое развитие Казахстана на современном этапе. В ходе беседы были обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества, а также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

Позже Касым-Жомарт Токаев и Дени Сассу-Нгессо провели переговоры в расширенном формате. Президента Казахстана пригласили посетить Конго.

В ходе визита стороны подписали ряд документов.

Позже лидеры двух стран выступили с совместным заявлением.