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Президент Конго посетит Казахстан

Опубликовано:

Токаев и представитель президента Конго
Президент Казахстана и Франуаза Жоли. Фото: Акорда

Глава государства принял личного представителя президента Республики Конго по стратегическим вопросам и международному сотрудничеству Франсуазу Жоли, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Приветствуя Франсуазу Жоли, президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что рассматривает ее визит как знак искренней заинтересованности в развитии взаимовыгодных связей между Казахстаном и Республикой Конго.

Глава государства подчеркнул, что наши страны в текущем году отмечают 25-летие установления дипломатических отношений, и заявил о готовности к укреплению контактов с Республикой Конго. Франсуаза Жоли выразила благодарность Касым-Жомарту Токаеву за теплый прием и передала наилучшие пожелания от президента Дени Сассу-Нгессо.

На встрече были обсуждены вопросы предстоящего визита президента Республики Конго в Казахстан, а также перспективные направления двустороннего сотрудничества.

Сегодня глава государства поздравил Марселу Нуну Дуарте Ребелу де Соузу и всех португальцев с национальным праздником – Днем Португалии.

Ранее сообщалось, что по приглашению Касым-Жомарта Токаева 11-13 июня 2024 года Казахстан с государственным визитом посетит президент Республики Корея Юн Сок Ель. Главы двух стран проведут переговоры и примут участие в казахско-корейском бизнес-форуме.

На прошлой неделе президент Российской Федерации Владимир Путин на полях ПМЭФ высказался об отношениях с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

"Мы с президентом Токаевым в постоянном контакте. У нас сложились с ним очень добрые, доверительные и дружеские отношения", - сказал глава РФ.

Также Токаев провел встречу с председателем сената парламента Египта Абдельуахабом Абдельразеком. Приветствуя Абдельразека, президент Токаев, отметил, что его первый визит в Казахстан призван придать новый импульс укреплению двусторонних межпарламентских отношений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2105607-prezident-kongo-posetit-kazahstan/

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