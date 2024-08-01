Президент Конго прибыл в Астану (видео)
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Президент Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл с визитом в Астану. Службу госохраны президента РК показала кадры встречи главы иностранного государства в аэропорту, передает NUR.KZ.
На кадрах, опубликованных в официальном Instagram-профиле Службы госохраны президента Казахстана, - визит президента Конго Дени Сассу-Нгессо в Астану. В аэропорту его встречает Серик Жумангарин.
Отметим, что о прибытии главы Когно пресс-служба Акорды сообщала заранее. Помимо визита Дени Сассу-Нгессо, на следующей неделе ожидается прибытие президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. А 9 августа в Астане пройдет шестая консультативная встреча глав государств Центральной Азии.
На сайте Британской энциклопедии говорится, что Дени Сассу-Нгессо родился в 1943 году в Эду, Республика Конго. Является конголезским политиком и бывшим военным.
Сассу-Нгессо дважды занимал пост президента Республики Конго - с 1979 по 1992 и с 1997 года.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2143323-prezident-kongo-pribyl-v-astanu/