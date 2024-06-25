Как долго будут ремонтировать пункты пропуска Казахстана с Китаем и Узбекистаном

На брифинге в СЦК сегодня замглавы КГД сообщил, как долго продлится ремонт на пунктах пропуска на границе Казахстана с Китаем, Узбекистаном и Туркменистаном, передает корреспондент NUR.KZ.

"За счет льготного правительственного займа "Эксимбанка" Китая в 139 млрд тенге проводится полномасштабная модернизация пунктов пропуска на границе с Китаем, Узбекистаном и Туркменистаном.

По согласованию с узбекской стороной, автомобильный пункт пропуска "Капланбек" (в РК - прим. ред.) полностью закрыт на реконструкцию. Реконструкция остальных пунктов пропуска проводится без закрытия, но с ограничением движением автотранспорта и физических лиц. Пункты пропуска работают в усиленном режиме за счет перераспределения штата пункта пропуска "Капланбек", - сообщил замглавы КГД Елдос Саудабаев.

Сообщается, что ремонт сейчас проводится на 9 автомобильных пунктах пропуска:

на границе с Узбекистаном (4) - "Капланбек", "Казугурт", "Атамекен" и "Тажен";

на границе с Китаем (4) - "Достык - автомобильный", "Калжат", "Майкапчагай" и "Бахты";

на границе с Туркменистаном (1) - "Темир-баба".

Также на 1 железнодорожном пункте пропуска: на границе с Китаем - "Достык железнодорожный", ГДУ - 1.

Замглавы КГД добавил, что после реконструкции пропускная способность пунктов увеличится с 1 до 8,4 тыс. машин в сутки, а время проезда сократится с 2-х часов до 25-ти минут.

Завершить реконструкцию всех пунктов пропуска планируют в конце 2024 года.

Напомним, в мае 2022 года в ходе встречи кыргызстанской и казахстанской сторон говорилось, что до конца 2025 года планируется реконструировать семь пунктов пропуска. Всего на границе двух стран их восемь, как сообщалось тогда.

Отметим, что на границе Казахстана и Кыргызстана нередко происходит скопление автотранспорта. В ноябре прошлого года перед КПП "Ак-Тилек - автодорожный" образовалась очередь из 500 фур. Перед этим власти Кыргызстана заявляли о скоплении сотен грузовых авто на границе с Казахстаном. Они также связывали это с увеличением экспорта сельскохозяйственной продукции и товаров народного потребления.

В марте этого года на границе Казахстана и Узбекистана наблюдалось скопление людей и авто. В КНБ сообщили, что это было связано с празднованием Наурыза.