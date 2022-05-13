Семь КПП на казахско-кыргызской границе реконструируют до 2025 года

Встреча представителей Казахстана и Кыргызстана. Фото: пресс-служба МИИР РК

Сегодня, 13 мая, в селе Кордай прошла встреча депутатов мажилиса парламента РК и верховного кенеша Кыргызской Республики, в ходе которой был подписан ряд соглашений о сотрудничестве в сфере автомобильных дорог, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Во время встречи представители двух стран обсудили совместные действия государств по развитию транспортного потенциала региона.

Отмечается, что в мероприятии принял участие председатель Комитета автомобильных дорог МИИР РК Толеген Абдуллин.

"На казахстанско-кыргызской границе имеется 8 пунктов пропуска, которые планируется реконструировать до 2025 года. В ходе встречи депутаты посетили пункты "Карасу" и "Кордай", реконструкция которого была завершена еще в марте прошлого года", – сообщили представители ведомства.

По данным министерства, на обновленном пункте пропуска теперь находится восемь полос для движения автотранспорта, вместо прежних четырех. Кроме того, число кабин паспортного контроля увеличили с 13 до 34.

"После реконструкции пропускная способность увеличилась в 4 раза – с 6 тыс. до 25 тыс. человек в сутки. При этом поток автотранспортных средств вырос в 2,5 раза.

В результате модернизации условия для пресечения государственной̆ границы стали комфортнее. Ожидается, что обновление окажет мультипликативный эффект на развитие торгово-экономического сотрудничества двух стран", – добавили в пресс-службе МИИР РК.

Сообщается, что аналогичные работы планируются на пунктах пропуска "Карасу" и "Бесагаш", а остальные пять КПП будут модернизированы поэтапно.

Встреча представителей Казахстана и Кыргызстана. Фото: пресс-служба МИИР РК

Депутаты также посетили объект строительства моста между пунктами пропуска "Карасу" и "Ак-Тилек". По данным ведомства, работы здесь ведутся на основании подписанного в 2019 году Межправительственного соглашения о совместных действиях по строительству нового и реконструкции существующего моста.

"Проектно-сметная документация была разработана в 2020 году, в в 2021 начались строительно-монтажные работы. Завершить их планируется до конца текущего года", – отметили представители министерства.

По итогам встречи представители Казахстана и Кыргызстана подписали ряд соглашений о дальнейшем сотрудничестве в сфере автомобильных дорог. Каждая из сторон обязалась реализовать поставленные задачи качественно и своевременно.

Напомним, что сегодня о встрече делегаций Казахстана и Кыргызстана сообщали и представители кыргызской стороны. Они отметили, что парламентские делегации посетили КПП "Ак-жол" и "Карасу", а также заслушали доклады руководителей контрольно-пропускных пунктов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1969224-sem-kpp-na-kazahsko-kyrgyzskoy-granitse-rekonstruiruyut-do-2025-goda/