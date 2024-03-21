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На границе Казахстана и Узбекистана наблюдается скопление людей и авто: в КНБ объяснили ситуацию

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Закрытые пункты пропуска на границе
КПП. Иллюстративное фото: Pixabay.com

Ситуацию в пунктах пропуска на казахстанско-узбекской границе прокомментировали в Погранслужбе КНБ, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу комитета.

Как сообщили в Пограничной службе КНБ РК, перед пунктами пропуска на границе с Узбекистана наблюдается скопление лиц, транспортных средств на выезд из Казахстана.

"Это связано с выездом, преимущественно, иностранных граждан из нашей страны на период празднования Наурыз мейрамы, а также с проводимой реконструкцией ряда пунктов пропуска "Капланбек", "Тажен", "Атамекен" и "Казыгурт", - говорится Телеграм-канале КНБ.

В ведомстве отметили, что пропуск через государственную границу осуществляется в штатном режиме, приняты меры по контролю ситуации в пунктах пропуска.

Добавим, что на Наурыз казахстанцы будут отдыхать 5 дней подряд – с 21 по 25 марта включительно.

Напомним, ранее сообщалось, что на Наурыз с 21 по 23 марта автомобильные пункты пропуска на границе Казахстана с Китаем не будут функционировать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2072025-situatsiyu-v-punktah-propuska-na-kazahstansko-uzbekskoy-granitse-prokommentirovali-v-knb/

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