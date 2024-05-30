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Полиция Алматы предупредила о перекрытии дорог из-за ряда международных мероприятий

Опубликовано:

Регулировщик на БАКАД
Регулировщик. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Жителей и гостей Алматы предупредили об ограничениях на дорогах южной столицы в период с 30 мая по 6 июня, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.

В Алматы в период с 30 мая по 6 июня состоится ряд международных мероприятий:

  • 30-31 мая в Алматы состоится заседание Совета министров обороны государств-членов ОДКБ.
  • 2-3 июня в Алматы состоится заседание Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ.
  • ⁠5-6 июня в Алматы состоится заседание Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.

"В этой связи, учитывая масштаб мероприятий, а также количество участников и гостей, Департамент полиции города Алматы информирует о частичном ограничении дорожного движения",- предупредили в полиции.

Подчеркивается, что дорожные ограничения не коснутся движения общественного транспорта.

"Просим горожан с пониманием отнестись к временным мерам и во избежание заторных ситуаций заранее корректировать свой маршрут движения", - добавили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2109756-policiya-almaty-predupredila-o-perekrytii-dorog-iz-za-ryada-mezhdunarodnyh-meropriyatiy/

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