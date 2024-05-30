Полиция Алматы предупредила о перекрытии дорог из-за ряда международных мероприятий

Жителей и гостей Алматы предупредили об ограничениях на дорогах южной столицы в период с 30 мая по 6 июня, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.

В Алматы в период с 30 мая по 6 июня состоится ряд международных мероприятий:

30-31 мая в Алматы состоится заседание Совета министров обороны государств-членов ОДКБ.

2-3 июня в Алматы состоится заседание Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ.

⁠5-6 июня в Алматы состоится заседание Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.

"В этой связи, учитывая масштаб мероприятий, а также количество участников и гостей, Департамент полиции города Алматы информирует о частичном ограничении дорожного движения",- предупредили в полиции.

Подчеркивается, что дорожные ограничения не коснутся движения общественного транспорта.

"Просим горожан с пониманием отнестись к временным мерам и во избежание заторных ситуаций заранее корректировать свой маршрут движения", - добавили в ведомстве.