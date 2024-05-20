Токаев встретился с главой МИД России Лавровым

Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент Казахстана принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова, прибывшего в Астану для участия в заседании Совета министров иностранных дел государств – членов ШОС.

️Приветствуя российского дипломата, глава государства отметил поступательное развитие казахско-российских отношений в духе стратегического партнерства и союзничества.

️В ходе встречи особое внимание было уделено вопросам дальнейшего укрепления торгово-экономического сотрудничества и продвижения инвестиционно-промышленной кооперации.

️Касым-Жомарт Токаев подчеркнул особую важность полноценной реализации ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей. По его мнению, все поручения имеют стратегический характер и призваны существенно укрепить многогранные связи между двумя странами.

️Также были обсуждены актуальные вопросы региональной и международной повестки дня, взаимодействия в многосторонних форматах и интеграционных объединениях.

Напомним, что 18 мая Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств подтвердили взаимную приверженность дальнейшему укреплению казахстанско-российских отношений в духе стратегического партнерства и союзничества. Отмечена важность качественной реализации правительствами двух стран договоренностей, ранее достигнутых на высшем уровне.

8 мая Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком формате в Москве, 9 мая Токаев посетил военный парад в Москве и возложил цветы к могиле Неизвестного солдата.

До этого Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин созванивались 9 апреля - тогда они обсудили в телефонном разговоре ситуацию с паводками в Казахстане и России.